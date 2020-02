Xis Kampf gegen „die größte Gesundheitskrise seit 1949“

(c) imago images/Xinhua (Ju Peng via www.imago-images.de)

Volkskongress verschoben, Handel mit Wildtieren verboten – aber zahlreiche Provinzen Chinas lockern Restriktionen.

Peking/Seoul/Dubai. Die positiveren und die negativen Meldungen von der Coronavirus-Front in der Volksrepublik China halten sich derzeit die Waage. Die Zahl der Infektionen ist zuletzt etwas zurückgegangen, mehr als 20 Provinzen, darunter auch die Millionenstädte Shanghai und Peking, meldeten am Montag keine einzige neue Ansteckung. Mehrere Provinzen lockerten unterdessen ihre bisherigen Transport- und Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Epidemie.

Zuvor hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping die zentrale Regierung und die regionalen Regierungen aufgefordert, ihre Regelungen zu lockern, damit die Unternehmen zum Wohle der Wirtschaft des Landes ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Dies, obwohl „die Epidemie weiterhin schwerwiegend und komplex ist und die Prävention und die Kontrollmaßnahmen in einem äußerst schwierigen und kritischen Stadium sind“. Xi sprach von der „größten Gesundheitskrise seit der Gründung der Volksrepublik 1949“.

Die Zahl der Infektionen in der Volksrepublik betrug mit Stand Montag 77.150, fast 2600 Erkrankte sind bisher gestorben. Besonders alarmierend ist, dass sich nach Angaben der Behörden inzwischen über 3000 Mitarbeiter im chinesischen Gesundheitswesen wegen fehlender Schutzausrüstung oder aus Übermüdung mit dem Coronavirus angesteckt haben, die überwiegende Zahl in der Provinz Hubei, dem Epizentrum der Epidemie.

Erwartungsgemäß wurde am Montag auch die Verschiebung der alljährlichen Tagung des Nationalen Volkskongresses bekannt gegeben, die am 5. März hätte beginnen sollen. Der Kongress ist das höchste politische Organ Chinas, hat aber praktisch keine Entscheidungsbefugnisse; seine 3000 Mitglieder segnen lediglich die politischen Vorgaben der Führung ab.

Xi Jinping: „Die Hauptstadt schützen“

Präsident Xi Jinping hat am Sonntag die führenden Staats- und Parteifunktionäre aufgefordert, alles zu tun, damit sich die neuartige Lungenkrankheit nicht in Peking ausbreiten könne. Denn: „Die Sicherheit und Stabilität der Hauptstadt haben einen direkten Bezug zur gesamten Arbeit der Partei und des Landes.“

Xi hat die Kader auch aufgefordert, „die Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit sicherzustellen“ – sprich: die Propaganda-Anstrengungen zu verstärken. Der staatliche Propagandaapparat musste zuletzt Rückschläge und Kritik einstecken. Vor allem die langsame Reaktion der Behörden im Dezember und im Jänner auf die Ausbreitung der Epidemie hat in der Bevölkerung große Verärgerung ausgelöst.

Neue Brennpunkte: Südkorea, Iran

Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses hat gestern ein Totalverbot für den Handel mit und die Konsumierung von Wildtieren beschlossen. Das Verbot soll die „schlechte Gewohnheit des übermäßigen Konsums von Wildtieren“ beenden und „Leben und Gesundheit der Menschen wirksam schützen“. Es wird nach wie vor vermutet, dass der Erreger im Dezember auf einem Markt der Elf-Millionen-Stadt Wuhan von einem Wildtier auf den Menschen übertragen worden sein könnte.

In Südkorea breitet sich die neuartige Lungenkrankheit weiter aus. Am Montag meldeten die Behörden 833 Infektionen und acht Todesfälle. Im Land gilt seit Sonntag die höchste Seuchenwarnstufe. Der rasante Anstieg der Infektionen geht aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen Gottesdienst der christlichen Sekte Shinchenji Kirche von Jesus in der südlichen Stadt Daegu zurück. Eine Million Menschen in Südkorea haben ihren Präsidenten Moon Jae-in deshalb aufgefordert, die Sekte aufzulösen.

Mittlerweile sind es um die 30 Länder, aus denen Krankheitsfälle mit dem Coronavirus gemeldet werden, und es gab über zwei Dutzend Todesfälle außerhalb der Volksrepublik. Neben Südkorea wird vor allem der Iran zu einem weiteren Brennpunkt der Krankheit. Der iranische Gesundheitsminister, Iraj Harirchi, berichtete am Montag von zwölf Todesfällen und über 60 Infektionen. Ein Parlamentarier aus Qom, dem Epizentrum der Krankheit im Iran, sprach sogar von 50 an dem Virus Verstorbenen. Qom ist eine heilige Stadt der Schiiten, zu der es täglich Tausende Pilger aus der ganzen Region zieht. Auch im Iran gibt es im Netz unterdessen heftige Debatten darüber, ob die staatlichen Behörden adäquat auf den Ausbruch der Epidemie reagieren würden.

Auch aus Kuwait, Bahrain, dem Irak und dem Libanon wurden inzwischen Erkrankungen mit dem Coronavirus gemeldet. In allen Fällen waren Personen involviert, die sich zuvor auf Pilgerreisen im Iran aufgehalten hatten. Auch das afghanische Gesundheitsministerium meldete den ersten Fall einer bestätigten Coronavirus-Erkrankung. (Bloomberg, Reuters, AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2020)