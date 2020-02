Der junge Freud im dunklen Wien

(c) Satel Film/BavariaFiction

Heiliggesprochen wird Freud in „Freud“ nicht: Robert Finster spielt ihn mit öfters unheimlich zuckenden Brauen.

Kokain und Hysterie, Schmisse und ein Mord: Marvin Kren reißt in „Freud“ – Weltpremiere war nun bei der Berlinale – viele Themen an. Das funktioniert erstaunlich gut.

Eine Taschenuhr pendelt im schwarzen Nichts. „Sie hören meine Stimme, Sie sehen das Pendel. Nur meine Stimme und das Pendel. Alles andere verschwindet“, sagt eine dunkle Stimme. Das Gesicht eines jungen Mannes kommt zum Vorschein, durchdringende Augen, gepflegter brauner Bart. Die Hypnosesitzung scheint erfolgreich zu sein: Eine ältere Frau wird zurückversetzt an den Unfallort ihrer kleinen Tochter. Man hört Kindergelächter, klappernde Pferdehufe, sieht ein gequältes Gesicht im Kerzenschein. Dann steht die Frau abrupt auf und zieht die Vorhänge auf. Licht strömt in das geräumige Zimmer. Und Sigmund Freud bittet seine Haushälterin: „Sagen Sie, könnten Sie ein bisschen weinen am Schluss?“