Duzdar und die Donaustadt: Roter Zwist um Stimmzettel

Ex-Staatssekretärin will Bezirksparteichefin werden. Ihre Partei lässt sie aber nicht auf den Stimmzettel.

Wien. Neben der bundesweiten Mitgliederbefragung gibt es derzeit in der SPÖ auch noch eine kleinere Aufregung in Wien-Donaustadt – „Die Presse“ berichtete. Die Bezirkspartei wählt am 11. März einen neuen Chef. Ex-Staatssekretärin Muna Duzdar bewirbt sich um die Stelle. Sie gilt als Exponentin des linken Parteiflügels. Derzeit stellt im Bezirk der Pragmatikerflügel die Führung: mit Ruth Becher als Bezirksparteichefin und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

Becher will sich einer Abstimmung nun nicht mehr stellen. Statt ihrer wurde als Kompromisskandidat Rathaus-Klubchef Josef Taucher nominiert. Und auf dem Stimmzettel wird auch nur Tauchers Name stehen – was Duzdars Anhänger verärgert. Dem liegt eine Entscheidung des Wahlkomitees zugrunde, das aus 22 Funktionären besteht, die die 22 Bezirkssektionen repräsentieren. Mit einer Mehrheit von 15 Stimmen wurde beschlossen, nur Taucher auf den Stimmzettel zu setzen. Wollen Delegierte dem nicht folgen und Dudzar als Bechers Nachfolgerin, müssen sie Taucher aktiv streichen und stattdessen Duzdar auf den Stimmzettel schreiben. (red./APA)

