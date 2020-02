Dieser Jazzer darf sogar Abba spielen

Dominic Miller demonstrierte im Porgy & Bess, warum ihn so viele Stars an ihrer Seite wissen wollen.

Ist Manfred Eicher, der früher so strenge Labelboss des nach strikten Kunstmaßstäben geführten Jazzlabels ECM, altersmilde geworden? Seit ein paar Jahren hat er den argentinisch-britischen Gitarristen Dominic Miller unter Vertrag. Der wurde berühmt mit Gitarreneinsprengseln bei recht uncoolen Mainstreamstars wie Phil Collins, Peter Gabriel und Sting. Dass so jemand überhaupt in die geheiligten Hallen von ECM vorgelassen wurde, wundert. Allerdings nur jene, die die dort erschienenen Miller-Alben „Silent Light“ und „Absinthe“ nicht gehört haben: Glanztaten zwischen Impressionismus und vorsichtiger Fusion aus Weltmusik und Jazz.

Damit (und mit mehr) ist er nun auf Tour. Das erste, recht stille Set hob mit einer innigen Lesart von „Exciting Purgatory“ an. Eine arge Vorstellung, dass das Fegefeuer eine aufregende Sache sein könnte! Behutsames Interplay dominierte das mollschwere, aber irgendwie doch schwebende Stück. Es folgte ein schöner Kippmoment, als Keyboarder Mike Lindup, jahrelang bei Level 42, eine Prise Fusion-Funk in die Musik einbrachte. Der marokkanische Schlagzeuger Rhani Krija und der Bandoneonspieler Santiago Arias schenkten aromatische Weltmusikmotive. Ab dann changierte das Quintett mit Gusto zwischen entspannter Fusion, melodieverliebtem Ethno und ein wenig Kitsch. Gefährlich, weil zuckersüß, wurde es, wenn Miller die Gitarre in spitzem Winkel spielte.

Auch Beatles, Bee Gees und Sting

„Das ist ein Song, den ich mit meinem Sänger geschrieben habe“, sagte Miller lakonisch über das durch Sting berühmt gewordene „Shape of My Heart“. „Absinthe“ war in seiner radikalen Zurückgenommenheit ein Hochgenuss, so wie die glühende Version des Beatles-Songs „A Day in the Life“ (inspiriert übrigens vom Leben des reichen Tunichguts Tara Browne, dem Paul Howard jüngst ein Buch gewidmet hat). „The Winner Takes It All“ von Abba wurde belacht, spielten die Musiker es doch so schmalzig, als wäre es von Julio Iglesias. Neil Youngs „Heart of Gold“ hingegen überzeugte, nicht zuletzt wegen des minimalistischen Gesangs von Keyboarder Mike Lindup. Das Bandoneon übernahm hier die Rolle, die Neil Youngs Mundharmonika im Original innehatte. Jetzt waren die Musiker auf Betriebstemperatur und spielten ein und dasselbe Motiv in wechselnden Stilen zwischen Fusion, Brasil und Tango. „Truco“ war allerdings als herbe Fingerübung in striktem Jazz angelegt.

Ausgelassen waren die Zugaben. Der Bee-Gees-Hadern „Stayin' Alive“ weckte die Beine, Stings „Fragile“ das Pathos. Schön, dass die ausgezeichneten Instrumentalisten ebenfalls mehr an Zerbrechlichkeit als an muskulösen Soli interessiert waren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2020)