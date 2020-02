Wie gefährlich ist das Virus?

Bis der erste Patient in Österreich positiv auf Covid-19 getestet wird, ist es nur eine Frage der Zeit. Wie sich Österreich auf Patient 0 vorbereitet.

Wien. Die Bilder aus Italien erinnern an Dystopien, wie man sie aus Filmen kennt. Das öffentliche Leben steht still, via Social Media verbreiten sich Bilder leer gekaufter Regale, von Menschen mit Atemschutzmasken, die sich vor Supermärkten anstellen – und die Zahlen der Infizierten steigen sprunghaft an. Auch diesseits des Brenners vermitteln die Reaktionen Dramatik: ABC-Kompanien des Bundesheeres bereiten sich auf Einsätze vor, bei einer Pressekonferenz tragen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Franz Lang, der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit gemeinsam an, um zu vermitteln, man bereite sich auf alles vor. Grenzkontrollen, Ausgangssperren – ausgeschlossen ist nichts mehr.