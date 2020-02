Tausend Hotelgäste in Teneriffa unter Quarantäne gestellt

Das betroffene Hotel H10Costa Adeje Palace und das Hotel Sheraton La Caleta in der Ferienregion Playa de La Esmeralde auf Teneriffa.

Ein Urlauber des Hotels, ein italienischer Arzt, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Rund tausend Gäste dürfen ihre Zimmer nicht verlassen.

Hunderte Hotelgäste sitzen in Teneriffa in einem Hotel fest, nachdem einer der Gäste positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Ein italienischer Urlauber hatte sich am Sonntag wegen typischer Symptome selbst ins Krankenhaus auf der Kanaren-Insel begeben. Ein Schnelltest bestätigte: Es handelt sich um Covid-19.

Beim Urlauber handelt es sich um einen 69 Jahre alten Arzt aus der Region Lombardei. Er wurde im örtlichen Spital isoliert, mittlerweile aber wieder entlassen.

In Hotel „H10 Costa Adeje Palace“ in der Gemeinde Adeje im Süden Teneriffas wurde jedenfalls das entsprechende Sicherheitsprotokoll aktiviert: Rund tausend Gäste sind unter Quarantäne gestellt worden, das berichten mehrere spanische Medien. Keiner der Urlauber darf die Unterkunft verlassen.

Ein Gast aus Großbritannien, der anonym bleiben wollte, sagte gegenüber „Sky“: „Alles, was uns gesagt wurde, ist, dass wir unsere Zimmer nicht verlassen dürfen.“ Auch ein weiterer Hotel-Gast sagte: „Wir haben keinerlei Infos bekommen, außer einem Zettel, der unter der Tür durchgeschoben wurde.“

Laut „Sky“ hatte die Hotelleitung auf den Zettel geschrieben: „Liebe Gäste, Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass das Hotel aus gesundheitlichen Gründen geschlossen wurde. Bis zur Warnung der Sanitärbehörden müssen Sie in Ihren Zimmern bleiben.“

