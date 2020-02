Bestätigt: Zwei Personen in Tirol mit Coronavirus infiziert

Österreich hat seine ersten Coronavirus-Fälle. In Tirol sind zwei Personen erkrankt. Sie werden derzeit in der Innsbrucker Klinik isoliert.

In Tirol gibt es die ersten beiden Coronavirus-Fälle. Dies bestätigte Landeshauptmann Günther Platter am Dienstagmittag. Bei den Betroffenen handelt es sich um zwei 24-Jährige. Bei ihnen war leichtes Fieber festgestellt worden. Nach einem ersten Test verlief auch ein zweiter positiv, der Gewissheit über eine Infizierung mit Covid-19 brachte. Die Betroffenen sind derzeit in der Innsbrucker Klinik isoliert.

Noch ist unklar, wo sich die beiden Personen angesteckt haben. Die beiden 24-Jährigen seien jedenfalls "nicht lebensbedrohlich" erkrankt, sondern würden bisher nur an Fieber leiden, hieß es. Die Patienten hatten sich selbst an die Leitstelle Tirol gewandt und ihre Symptome geschildert.

Person aus Lombardei

Das Land Tirol hielt sich mit Angaben über die Personen zurück. Es wurde lediglich bestätigt, dass die beiden 24 Jahre alt sind und in Innsbruck wohnen. Zumindest eine Person dürfte aus der Lombardei stammen - wo die meisten Coronavirus-Fälle in Italien aufgetreten sind. Am Nachmittag will die Leitung der Innsbrucker Klinik genauere Informationen bekannt geben.

Es gelte nun, die Kontaktpersonen der Infizierten zu kontaktieren, erklärte Franz Katzgraber, Leiter der Sanitätsdirektion Tirol. Diese sollen ebenfalls untersucht und bei Symptomen getestet werden. Besteht Verdacht auf eine Ansteckung, werden sie vorsorglich unter Quarantäne gestellt, Kranke auf eine Isolierstation gebracht.

Neue Corona-Ambulanz in Innsbruck

In Tirol war man bereits in Alarmbereitschaft, nachdem sich im nahen Italien das Virus rasch ausgebreitet hat. Am Dienstag wurde auch in Südtirol der wahrscheinlich erste Fall bekannt. Platter kündigte an, eine eigene Ambulanz an der Innsbrucker Klinik für Coronavirus-Verdachtsfälle einzurichten. Dort sollen auch Schnelltests möglich sein, um Fälle künftig schnell abklären zu können.

Neben der Anlaufstelle in der Klinik wird auf der Homepage des Landes über aktuelle Entwicklungen informiert. Zusätzlich wird eine eigene Hotline für Tirol eingerichtet. Die Bezirkskrankenhäuser stehen zur Abklärung zur Verfügung, man brauche aber auch die Unterstützung der niedergelassenen Ärzte, wie Platter meinte. In Tirol wurden bisher 14 Personen auf das Coronavirus getestet.

"Keinen Grund zur Panik", sagte Landeshauptmann Günther Platter bei der Pressekonferenz in Innsbruck. APA/EXPA/ERICH SPIESS

Platter versuchte zu beruhigen, das Land bereite sich auf alle Eventualitäten vor. "Der Einsatzstab wird täglich in der Früh tagen", sagte er. Grenzkontrollen am Brenner werde es nicht geben, diese seien "nicht zielführend".

Verdachtsfall in Linz

In Tirol stehen außerdem im Landeskrankenhaus Zams 19 Mitarbeiter unter "besonderer Beobachtung", da sie einen Betriebsausflug zum Karneval in Venedig unternommen hatten. Doch keiner der Mitarbeiter zeige bisher Symptome, teilte das Krankenhaus mit.

Auch in Linz gibt es einen Verdachtsfall. Ein 55-jähriger Linzer zeigte nach einer Italien-Reise Symptome, die auf eine Infektion mit dem neuartigen Virus hindeuten könnten. Er wurde daraufhin von den Ärzten umgehend in der Ordination eines praktischen Arztes isoliert. Der Mann war mit einer Reisegruppe in Venedig gewesen. Die anderen Mitglieder der Reisegruppe wurden aufgefordert, bis zum Vorliegen des Testergebnisses zuhause zu bleiben und Kontakt mit anderen Personen zu meiden.

Anschober will nicht vorschnell reagieren

Um grenzübergreifende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu koordinieren, findet am Dienstag ein Krisentreffen in Rom statt. Die italienische Regierung lud dazu die Gesundheitsminister der Nachbarländer und Deutschlands ein. Auch der österreichische Gesundheitsminister, Rudolf Anschober, wird an der Sitzung in der italienischen Hauptstadt teilnehmen.

Zu den beiden bestätigten Coronavirus-Infektionen in Tirol wollte sich der Minister kurz vor dem Treffen nicht äußern. Er warnte jedoch vor "vorschnellen Reaktionen".

Dass die Zahl der Infektionen in Italien nach oben gehen, sei zu erwarten gewesen. „Wichtig ist, die Ausgangsquelle der Infektion zu lokalisieren. Die von der italienischen Regierung ergriffenen Maßnahmen sind recht offensiv, jetzt heißt es abzuwarten und sehen, wie schnell sie greifen“, sagte Anschober in Rom.

Italien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa geworden. Die italienischen Behörden ergriffen strikte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Elf Städte im Norden des Landes wurden abgeriegelt.

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt in allen betroffenen Ländern. In China, wo die Krankheit ihren Ausgang genommen hat, gab es 508 neue Infektionen und 71 Todesopfer. Damit liegt die Zahl der Erkrankten bei 77.658, die Zahl der Toten bei 2663.

Mehr Informationen Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 (7 Tage in der Woche, 0 bis 24 Uhr) Gesundheitsnummer (um Symtpome einzuordnen): 1450

