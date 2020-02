Dior-Designer Kim Jones kuratiert Sotheby's-Auktion

(c) Getty Images (Pascal Le Segretain)

Der Dior-Männermode-Designer hat für die Auktion „Contemporary Curated“ aus über 250 Stücken seine Lieblingswerke ausgewählt.

Die Auktion „Contemporary Curated“, die am 6. März bei Sotheby's in New York stattfinden wird, hat prominente Unterstützung bekommen. Kim Jones, der aktuell als Artistic Direcor für die Männermode bei Dior verantwortlich zeichnet, hat seine Lieblingswerke aus über 250 Stücken ausgewählt.

Cindy Sherman, Untitled Film Still. Cindy Sherman

„Sowohl Mode als auch Kunst sind Teil der Kultur und ich lasse mich von beiden inspirieren. Es ist eine organische Beziehung für mich. Von Anfang an arbeiten Designer mit Künstlern und Künstler mit Designern. Das geht Hand in Hand“, meint der Designer dazu.

Seine Auswahl umfassen Werke von Cindy Sherman, David Hockney, Ed Ruscha, Kerry James Marshall, Nick Cave und Richard Prince. Diese spiegeln seinen einzigartigen Geschmack und seine Vision wider, heißt es in der Aussendung.

David Hockney, Gregory in the Pool. David Hockney

Die Auktion umfasst Stücke aus den letzten sieben Jahrzehnten der Kunstgeschichte, außerdem werden auch Stücke aus Privatsammlungen von Robert A. Bernhard, der Levy Familie, der Kollektion von Pat und Michael York und der Kollektion von Marc Jacobs angeboten.

(chrile)