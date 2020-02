Violetta Parisini ist zurück: Nunmehr auf Deutsch singt die Singer-Songwriterin über Depression – und die Resonanz, die daraus entstehen kann.

Sie sei, sagte Violetta Parisini einmal in einem „Presse“-Interview, ein „Selbstentwicklungsjunkie“. Das war 2010, Parisini hatte gerade ihr erstes Album, „Giving You My Heart To Mend“, herausgebracht. 2012 folgte ein zweites; die gefeierte Musikerin ging damit noch auf Tour – und verschwand aus der Öffentlichkeit.