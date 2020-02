Regierung plant Equal-Pay-Siegel für Firmen

Unternehmen, die Männer und Frauen gleich gut bezahlen und das auch transparent machen, sollen künftig die Auszeichnung erhalten. Am Dienstag war in Österreich der diesjährige Equal Pay Day.

Wien. 15,2 Prozent. Das ist laut Einkommensbericht der Statistik Austria der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen in Österreich. Verglichen werden hierbei alle ganzjährig unselbstständig Vollzeitbeschäftigten exklusive Lehrlingen. Demnach liegt das Median-Bruttoeinkommen der Männer bei 44.766 Euro, jenes der Frauen bei 37.959 Euro.

Nicht in diese Berechnung fließt allerdings hinein, in welchen Branchen und welchen konkreten Berufen die Menschen beschäftigt sind. Männer sind dabei tendenziell häufiger in technischen Bereichen zu finden, in denen es ein grundsätzlich höheres Gehaltsniveau gibt. Ebenso wenig können in dieser generellen Zahl natürlich die individuellen Erwerbskarrieren widergespiegelt werden. Diese sind etwa aufgrund von Kinderbetreuung vor allem bei Frauen oft weniger linear.

Aus dem statistischen Gehaltsunterschied errechnet sich jedoch der Equal Pay Day. Dieser fiel 2020 auf den gestrigen Faschingsdienstag. Bis zu diesem Tag arbeiten Frauen statistisch gesehen „gratis“, so die Aussage des Tages. Der Tag wurde von Politikerinnen aller Parteien zum Anlass genommen, sich mit frauenpolitischen Forderungen zu Wort zu melden.

„Der Equal Pay Day macht darauf aufmerksam, dass Frauen noch immer um 15,2 Prozent weniger verdienen als Männer. Das darf nicht sein, und wir müssen gesamtgesellschaftlich alles daran setzen, diese Unterschiede zu beseitigen und die Einkommensschere zu schließen“, wurden Frauenministerin Susanne Raab und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) in einer gemeinsamen Aussendung zitiert. Sie verwiesen darauf, dass die Bundesregierung die Einkommensberichte besser zugänglich machen und ein Equal-Pay-Siegel für Unternehmen einführen will. Damit sollen Firmen ausgezeichnet werden, die Männer und Frauen gleich gut bezahlen und dies auch transparent offenlegen.

Mehr Gehalt in Frauenberufen

Auch die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski, betonte, dass Maßnahmen für Einkommensgerechtigkeit zügig umgesetzt werden müssten. „Weniger Lohn für Frauen und die daraus resultierenden Nachteile begleiten Frauen ihr Leben lang und führen nicht selten in die Altersarmut. Die für die Umsetzung der Maßnahmen zuständigen MinisterInnen können sich auf meine Unterstützung verlassen“, so Disoski.

„Wir müssen die Lohnschere endlich schließen“, erklärte SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. Zentrale Forderungen der SPÖ seien ein kollektivvertraglicher Mindestlohn von 1700 Euro steuerfrei, ein Lohngesetz nach dem Vorbild Islands, Arbeitszeitverkürzung, eine bessere Bezahlung von frauentypischen Branchen und ein Rechtsanspruch auf einen ganztägigen und kostenfreien Kinderbetreuungsplatz.

Neos-Frauensprecherin Henrike Brandstötter forderte unter anderem die Umsetzung „gleichberechtigter, individueller Karenzansprüche“ sowie einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz für jedes Kind ab dem ersten Geburtstag. Es könne nicht sein, dass im Jahr 2020 Frauen im Schnitt immer noch deutlich weniger verdienen würden als ihre männlichen Kollegen. „Geht es in diesem Schneckentempo weiter, dauert es noch Jahrzehnte, bis die Unterschiede endlich der Vergangenheit angehören“, beklagte FP-Frauensprecherin Rosa Ecker. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2020)