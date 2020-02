Höchste Zeit, dass Europas Bahnen auf neue Entwicklungen reagieren.

In Deutschland nimmt langsam der Plan Gestalt an, den Lkw-Verkehr zu elektrifizieren, indem man die Autobahnen mit Oberleitungen versieht, aus denen E-Laster dann während der Fahrt Strom zapfen können. Bis 2035 könnten laut einer jüngst veröffentlichten Studie die für den Lkw-Verkehr wichtigsten 4000 Autobahnkilometer elektrifiziert werden, was eine jährliche CO2-Einsparung von beträchtlichen zwölf Mio. Tonnen im Jahr brächte.