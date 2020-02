Carne vale!

In der SPÖ ist seit Jahren Karneval – oder wie es früher hieß: närrisches Treiben.

Wenn Sie in Wien leben, haben Sie es wahrscheinlich nicht mitbekommen: Es war Faschingsdienstag. In Berlin steppte dafür der Bär: Jens Spahn hatte sich als Nummer zwei verkleidet und ging im Umzug hinter Armin Laschet her. Friedrich Merz hat indes die Griesgram-Rolle abgelegt und möchte schon nächstes Jahr als Angela Merkel gehen.

Sebastian Kurz war in London und traf auf einen leicht zotteligen Mann – wahrscheinlich ein Eisbär-Kostüm –, der fast so viele Späße machte wie zu Hause Werner Kogler, der ganzjährig als Columbo geht. In der SPÖ wiederum ist seit Jahren Karneval – oder wie es früher hieß: närrisches Treiben. Das ist Fasching in seiner ureigensten Form: Die Verhältnisse werden umgekehrt, was zuerst oben war, ist danach unten. Die Genossen können sich an diesem Schauspiel nicht und nicht sattsehen: Zuerst wird der König (oder die Königin) aufgeblasen, unter großer, fast schon euphorischer Begeisterung. Danach wird dann sukzessive wieder die Luft herausgelassen. In der ÖVP gab es diesen Brauch auch lange Zeit. Irgendwann wurde es aber langweilig.

Den Freiheitlichen hingegen ist traditionell erst am Aschermittwoch zum Feiern zumute. Wegen des großen Erfolges in diesem Jahr sogar an zwei Standorten. (oli)

