Wenn Kirchen verkauft werden

Die Sebastianikirche in Stockerau steht ebenso zum Verkauf wie die Augustinerkirche in Korneuburg. Erstere ist bereits säkularisiert, Zweiterer steht dies bevor. Beide haben jeweils ein Gebäude mit Wohnungen angehängt.

Wien. Es kommt nicht oft vor, dass eine Kirche verkauft wird. Derzeit stehen mit der Sebastianikirche in Stockerau und der Augustinerkirche in Korneuburg gleich zwei Kirchen zum Verkauf. Wobei Erstere bis vor Kurzem auch auf der Onlineplattform willhaben.at angepriesen wurde – als „Baujuwel in zentraler Lage von Stockerau“ um 1,25 Millionen Euro und inklusive ehemaligen Bürgerspitals, in dem Wohnungen untergebracht sind.