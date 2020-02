Die Freiheitlichen in der Fastenzeit

Der Neustart der FPÖ will auch in der Opposition noch nicht recht gelingen. Heute hält Hofer eine Rede – Strache aber auch.

Wien/Ried. Vor einem Jahr war noch Heinz-Christian Strache als Vizekanzler auf der Bühne in Ried im Innkreis gestanden und hatte in seiner Aschermittwochrede gepoltert: „In den Medien reden sie ja oft von ,Vereinigter Opposition‘. Aber das ist eigentlich falsch. In Wahrheit müsste man ,Vereinsamte Opposition‘ sagen.“ Am heutigen Mittwoch heißt der FPÖ-Starredner in Ried nicht mehr Strache, sondern Norbert Hofer. Und es ist die FPÖ, um die es in der Opposition nun etwas einsam geworden ist.