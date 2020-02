190 Mio. Euro für Speedinvest-Fonds

(c) APA/AFP/DANIEL ROLAND

Der neue Fonds des Start-up-Investors aus Wien ist bereits überzeichnet.

Wien. Der österreichische Start-up-Investor Speedinvest hat für seinen neuen Fonds, Speedinvest 3, weitere 190 Mio. Euro aufgenommen. Mit dem neu aufgelegten – und bereits überzeichneten – Fonds erhöht sich das von Speedinvest verwaltete Fondsvolumen laut Unternehmensangabe auf mehr als 400 Millionen Euro. Endgültiger Zeichnungsschluss werde im zweiten Quartal 2020 sein, teilte das Unternehmen mit.

Der neue Fonds investiert in europäische Frühphasen-Start-ups im Technologiebereich. Rund 100 Millionen des Kapitals sind dabei für Folgefinanzierungen reserviert. Damit sei es nun möglich, Start-ups besser und vor allem langfristiger zu begleiten, ließ das Unternehmen via Aussendung verlauten. Damit werde „auch eine große Lücke geschlossen, die bislang in Österreich und anderen europäischen Ländern bei der Anschlussfinanzierung für Frühphasen-Start-ups bestanden hat“.

Investments ab 50.000 Euro

Speedinvest hat Standorte in Wien, Berlin, München, London, San Francisco und ab dem Frühjahr 2020 einen weiteren in Paris. Aktuell zählen über 140 Unternehmen zum Portfolio des Investors. Laut Eigendefinition sieht sich dieser nicht nur als Geldgeber, sondern unterstützt die finanzierten Start-ups darüber hinaus auch im operativen Geschäft, etwa im Personalbereich oder bei Marketing und Geschäftsentwicklung. Über den Standort im Silicon Valley helfe man auch bei der Expansion in die USA.

Von den europäischen Standorten aus werden Erstinvestments in Höhe von 50.000 bis 1,5 Millionen Euro getätigt. Pro Investment sind dann auch noch Folgeinvestitionen bis maximal zehn Millionen Euro möglich. Der Fokus liegt dabei auf Start-ups aus den Bereichen Fintech, Deep Tech (Universitäts-Spin-offs), digitale Marktplätze, Industrie 4.0, digitale Gesundheit und Consumer Tech (digitaler Direktvertrieb).

Das aktuelle Portfolio von Speedinvest umfasst europäische Technologieunternehmen wie Wefox (235 Mio. Euro Series B), TIER Mobility (55 Mio. Euro Series B) und Curve (50 Mio. Euro Series B) sowie aufstrebende Start-ups wie Coachhub, TWAICE, Billie, Inkitt und Luko.

Speedinvest hat sich zudem auch an etlichen Start-ups aus Österreich beteiligt, wie beispielsweise Adverity, Tourradar oder Bitmovin.

Die beiden vorherigen Flagship-Fonds des Investors, Speedinvest 1 und Speedinvest 2, verzeichneten laut Unternehmensangabe beachtliche Wertentwicklungen.

Erste Group als Großinvestor

Der erste Fonds hat demnach mehr als das Fünffache an Bruttorendite erwirtschaftet. Er zähle damit zu den besten 25 Prozent der globalen Venture-Capital/Private-Equity-Fonds. Beim neuen Fonds seien deshalb auch alle bisherigen Großinvestoren investiert.

Speedinvest nennt als Hauptinvestoren, die zum Zeichnungsschluss im zweiten Quartal 2020 mit an Bord sein werden, den Europäischen Investitionsfonds EIF, den US-Investor NEA, eine der größten Risikokapitalgesellschaften der Welt, sowie die Erste Group. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2020)