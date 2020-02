Merkel kann im Match der Männer nur noch zuschauen

Im zweiten CDU-Erbfolgestreit seit 2018 personifizieren Armin Laschet und Friedrich Merz eine Richtungsentscheidung. Die Diskussion ist überfällig.

Just am Faschingsdienstag trieb bei der Bundespressekonferenz in Berlin das Verhalten dreier Politiker aus der Karneval-Hochburg Nordrhein-Westfalen (NRW) karnevaleske Blüten. Armin Laschet, Ministerpräsident in Düsseldorf und Chef des mächtigsten CDU-Landesverbands, hatte mit Gesundheitsminister Jens Spahn, einem der wenigen Aktivposten der Merkel-Regierung, nach rheinischer Manier einen Coup ausgekungelt. Das Duo trickste Friedrich Merz, den schärfsten Rivalen im Machtkampf um den CDU-Vorsitz, aus und kam ihm mit der offiziellen Ankündigung seiner Kandidatur als Team knapp zuvor.