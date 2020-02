„Die Presse“ ist für zwei Global Media Awards nominiert

Nach der Erneuerung ihres Digital-Auftritts hat die „Presse“ die Chance auf zwei Preise der International News Media Association (INMA).

Die International News Media Association (INMA), der Marketing-Weltverband der Medienunternehmen, zeichnet mit den Global Media Awards jährlich innovative Medienprojekte aus aller Welt aus. „Die Presse“, die im Herbst ihren digitalen Auftritt erneuert hat, ist heuer in zwei Kategorien nominiert: „Best New Digital Subscription Initiative" und „Best Idea to Grow Digital Readership“.

In letzterer Kategorie sind auch Mitbewerber wie der britische „Telegraph“ oder das „Wall Street Journal“ nominiert. Die Nominierungen wurden von 42 Experten aus 20 Ländern ermittelt. Die Preisverleihung ist am 28. April in Paris.

(Red.)