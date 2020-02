Ärzte-Appell: Mehr Beatmungsplätze sind notwendig

59 heimische Spitäler sind für das Virus gerüstet. Bei Bedarf könnten zwei Spitäler komplett für Corona-Patienten zur Verfügung gestellt werden.

Wien. Das Gesundheitsministerium veröffentlichte am Dienstag eine Liste: 59 Krankenhäuser sind in Österreich für die Behandlung von Coronavirus-Verdachtsfällen und Covid-19-Erkrankungen ausgerüstet. Das spezialisierte Kaiser-Franz-Josef-Spital ist in Wien die erste Anlaufstelle für Verdachtsfälle, maximal stehen dort 56 Plätze zur Verfügung. In der Hauptstadt gebe es insgesamt eine Kapazität von „einigen Hundert Betten“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Man könne bei Bedarf zwei Spitäler komplett zur Verfügung stellen.