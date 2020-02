Live Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Erster Coronavirus-Fall in Südamerika: In Brasilien ist am Dienstag vermutlich der erste Coronavirus-Fall registriert worden, wie das Gesundheitsministerium des Landes auf Twitter mitteilte.

Innsbrucker Hotel bleibt gesperrt: Eine der beiden mit Coronavirus infizierten Personen arbeitete in einem Hotel. Dieses wurde nun aus Sicherheitsgründen geschlossen. Dass sich Hotelgäste automatisch bei der Italienerin angesteckt haben, dementierte Günther Weiss, Leiter der Infektiologie der Med Uni Innsbruck, in der "ZiB2". Dafür sei die Zeit eines Kontakts an der Rezeption wohl zu kurz.

SP-Bezirksvorsteherin tritt aus Partei aus: Nach Querelen um den Parteivorsitz in der Donaustadt gibt es nun auch Probleme im Wiener Bezirk Margareten. Die rote Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery tritt nach 22 Jahren Mitgliedschaft aus der Partei aus. Die Sozialdemokratie sei "rückwärtsgewandt", lautet ihr Vorwurf. Mehr dazu