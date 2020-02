Negatives Ergebnis: Kein Coronavirus in Wiener Gymnasium

In dem Gymnasium in Wien-Josefstadt könnte eine Lehrerin erkrankt sein.

Eine Lehrerin des Gymnasiums Albertgasse in Wien-Josefstadt kam nach einer Italienreise in Verdacht, sich mit dem Virus infiziert zu haben. Die Sperre der Schule wird aufgehoben. Auch der Fall in Kärnten ist negativ.

Eltern standen vor den Absperrungen, über SMS bekamen sie von ihren Kindern nur stückchenweise Informationen über das, was am Mittwoch im Wiener Gymnasium Albertgasse vor sich ging. Die Schule wurde am Vormittag abgeriegelt, nachdem der Verdacht auf einen Coronavirus-Fall aufkam. Eine Lehrerin der Schule in der Josefstadt könnte sich bei einem Aufenthalt in Norditalien möglicherweise mit dem Virus infiziert haben. Am frühen Nachmittag kam dann die Entwarnung: Der Verdachtsfall bestätigte sich nicht. Man werde die Schule und die Polizei anweisen, alle Maßnahmen aufzuheben, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Auch der Fall um die verstorbene Italienerin in Kärnten erwies sich als negativ.

Dem negativen Ergebnis gingen jedoch Stunden der Unsicherheit und des Chaos voraus. Die Polizei sperrte den gesamten Straßenblock, die Albertgasse zwischen Josefstädter Straße und Pfeilgasse wurde mit zahlreichen Beamten und Einsatzfahrzeugen der Polizei abgeriegelt. Wie lange, wusste man nicht, man warte auf die Entscheidung der Gesundheitsbehörde, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nur die Bewohner der Straße und Eltern der Kinder im schräg gegenüber liegenden Kindergarten durften durch die Absperrung. Am Vormittag sei in der Schule alles ruhig gewesen, hieß es auf Anfrage der „Presse" im Sekretariat. Wenig später dürften jedenfalls die Eltern in Aufruhr gewesen sein, das Telefon im Sekretariat laufe heiß.

Einige Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde waren im Gebäude, die Schüler dürften die Schule nicht verlassen. Sie wurden von den Lehrern über die Situation aufgeklärt, der Unterricht ging jedoch weiter. Was genau in der Schule passierte, war jedoch nicht klar.

Keine Information

Das beklagten auch einige Eltern, die sich vor der Absperrung in der Albertgasse versammelt hatten. Dass die Schule bis 16 Uhr abgesperrt werde, habe sie lediglich über SMS von ihrer elfjährigen Tochter erfahren, beklagte Halime Jakupay. Sie vermisste offizielle Informationen. „Ich bin in Panik, um ehrlich zu sein.“

Aus dem Stadtschulrat hieß es auf Nachfrage der „Presse", dass die Schule begonnen hatte, die Eltern aktiv anzurufen und zu informieren. Das war allerdings erst zu Mittag.

Viele Eltern hatten schon längst von ihren Kindern von dem Vorfall erfahren. Nicht wenige machten sich Sorgen. Eine Mutter erzählte der „Presse“, sie sei gleich hergekommen, da ihr Sohn sie angerufen und über den Vorfall erzählt habe. Sie habe zwei Söhne in der Schule, zwölf und 16 Jahre alt. „Ich will, dass meine Kinder wissen, dass ich da bin“, sagte sie. Im Grunde vertraue sie auf das österreichische Gesundheitssystem. „Aber natürlich macht man sich seine Gedanken“.

Auch eine Großmutter stand an der Absperrung, um ihren 12-jährigen Enkel abzuholen. Das sei nun nicht möglich, sie warte seit einer dreiviertel Stunde. „Ich mache mir keine Sorgen um Corona“, sagte Ilse Dick, „sondern darüber, dass die Kinder Angst haben“.

Hacker verwundert

Erst wenn sich der Fall der Lehrerin bestätige, werde die Schule vollends abgeriegelt sagte Kurz am Vormittag. Warum es dennoch zu einer Sperre der Schule kam, ist noch nicht geklärt.

Mit Verwunderung hat der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf die Sperre der AHS reagiert. Es sei "ein bissl übertrieben", wenn auf Verdacht eine ganze Schule gesperrt werde. Solche Entscheidungen dürften nur auf Basis von Testergebnissen fallen, kritisierte Hacker das Bildungsministerium. "Da hat offensichtlich der Generalsekretär im Unterrichtsministerium die eigene Botschaft 'Keine Panik' übersehen", sagte Hacker.

In Wien kursierte bereits am Vormittag das Gerücht, dass das Gymnasium evakuiert worden ist. Mehrere Medien berichteten darüber. Offenbar eine Falschmeldung. Woher das Gerücht komme, wisse man auch in der Schule nicht. „Vielleicht ein Schülerscherz?“.

Mitreden Wie soll Europa auf das Coronavirus reagieren? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

(APA/red.)