In dem Gymnasium in Wien-Josefstadt könnte eine Lehrerin erkrankt sein.

Eine Lehrerin des Gymnasiums Albertgasse in Wien-Josefstadt könnte sich nach einer Italienreise infiziert haben. Die Schule wurde vorerst von der Polizei abgeriegelt.

Nachdem das Coronavirus am Dienstag auch Österreich erreicht hat, tagte in Wien am Mittwoch in der Früh (07.30 Uhr) wieder der Einsatzstab der Bundesregierung zum Coronavirus. In einer anschließenden Pressekonferenz sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dass es weitere Verdachtsfälle gebe. Einer davon sei in am Mittwoch im Gymnasium Albertgasse in Wien-Josefstadt bekannt geworden.

Eine Lehrerin hat sich bei einem Aufenthalt in Norditalien möglicherweise mit dem Virus infiziert. In Wien kursierte kurz darauf das Gerücht, dass das Gymnasium evakuiert worden ist. Mehrere Medien berichteten darüber. Offenbar eine Falschmeldung: Auf Nachfrage der „Presse“ hieß es noch am Vormittag im Sekretariat der Schule: „Alles ist relaxed und ruhig“. Woher das Gerücht komme, wisse man nicht. „Vielleicht ein Schülerscherz?“. Die Eltern dürften jedenfalls in Aufruhr sein, das Telefon im Sekretariat laufe heiß.

Die Polizei sperrte die Schule vorerst ab. Man warte auf die Entscheidung der Gesundheitsbehörde, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch die Albertgasse zwischen Josefstädter Straße und Pfeilgasse wurde mit zahlreichen Beamten und Einsatzfahrzeugen der Polizei abgeriegelt. Nur die Bewohner der Straße und Eltern, die ihre Kinder vom schräg gegenüber liegenden Kindergarten abholten, durften durch die Absperrung.

Eltern warten vor der Absperrung

Auch einige Eltern waren gekommen, um auf ihre Kinder zu warten. Eine Mutter erzählt der „Presse“, sie sei gleich hergekommen, da ihr Sohn sie angerufen und über den Vorfall erzählt habe. Sie habe zwei Söhnen in der Schule, zwölf und 16 Jahre alt. „Ich will, dass meine Kinder wissen, dass ich da bin“, sagte sie. Allzu große Sorgen mache sie sich zwar keine, im Grunde vertraue auf das österreichische Gesundheitssystem. „Aber natürlich macht man sich seine Gedanken“.

Auch eine Großmutter stand an der Absperrung, um auf ihren 12-jährigen Enkel abzuholen. Das sei nun nicht möglich, sie warte seit einer dreiviertel Stunde. „Ich mache mir keine Sorgen um Corona“, sagte Ilse Dick, „sondern darüber, dass die Kinder Angst haben“.

Erst wenn sich der Fall der Lehrerin bestätige, werde die Schule vollends abgeriegelt und eruiert, ob es Kontakte mit der Lehrerin gegeben habe, sagte Kurz am Vormittag.. Sollte es Kontakt gegeben haben, "dann wird es in einzelnen Fällen natürlich auch notwendig sein, die Personen zu isolieren oder in Quarantäne zu nehmen", so Kurz. Testergebnisse erwartet Kurz gegen Mittag, spätestens am frühen Nachmittag.

Kurz: Reisewarnungen einhalten

Es sei jedenfalls davon auszugehen, dass es zu weiteren Verdachtsfällen kommen werde und "Abriegelungen" nötig sein könnten. Daher würden Vorkehrungen zu treffen sein für den Fall, dass es noch weitere positiv getestete Fälle in Österreich gebe. Oberstes Ziel sei nun, die Ausbreitung einzudämmen.

Kurz ersuchte deswegen die Bevölkerung um Kooperation. „Reisewarnungen sind keine Empfehlungen“, sagte der Bundeskanzler, sie seien einzuhalten und zu respektieren. Er bat jene Personen, die aus betroffenen Gebieten wie Norditalien zurück nach Österreich gereist sind und nun Symptome verspüren, sich „unverzüglich bei der Hotline des Gesundheitsministeriums zu melden und sich zu isolieren“.

Auch solle man bei Erkrankungen größere Events meiden. Großveranstaltungen grundsätzlich abzusagen, plant die Regierung nicht. Auch die prophylaktische Sperre von Schulen oder Kindergärten sei absolut nicht vorgesehen, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Einen Hoffnungsschimmer sieht Anschober just im Corona-Herkunftsland China. Ein "erstes gute Signal" sei, dass außerhalb der Ausgangsprovinz in den vergangenen 24 Stunden nur elf Fälle gemeldet worden seien.

Bisher 321 Verdachtsfälle, zwei positiv

In Österreich gab es bei 321 Testungen bisher zwei positive Fälle, berichtete Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). 23 Personen seien in Quarantäne, davon zwölf in Tirol, acht in Salzburg und drei in Kärnten. Die Betroffenen verhielten sich dabei sehr kooperativ. Ohnehin bestehe "überhaupt kein Grund zur Panik", findet Nehammer.

Einstweilen hat in Kärnten ein Todesfall für Coronavirus-Alarm gesorgt. Im Kärntner Ort Bad Kleinkirchheim ist am Dienstagabend eine italienische Urlauberin verstorben. Die Testergebnisse, ob es tatsächlich um die Erkrankung Covid-19 handelt, sollen noch am Mittwoch vorliegen.

Zwölf Kontaktpersonen in Tirol unter Quarantäne

Nach dem Bekanntwerden zweier Corona-Fälle in Tirol sind noch am späten Dienstagnachmittag bzw. -abend in dem Innsbrucker Hotel, in dem die infizierte Italienerin arbeitet, insgesamt 62 Personen getestet worden. Neun davon wurden unter Quarantäne gestellt, teilte das Land am Mittwoch mit. Auch aus dem engen sozialen Umfeld der Erkrankten mussten drei Personen in Quarantäne.

"Wir haben bei allen 62 getesteten Personen Untersuchungen und zur Sicherheit auch Abstrichproben vorgenommen. Zudem wurden alle Personen registriert und befragt sowie über die notwendigen Hygiene-und Sicherheitsmaßnahmen informiert", erklärte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber.

Alle 62 Getesteten wiesen einen guten Gesundheitszustand auf, hieß es. Jene neun, die unter Quarantäne gestellt wurden, hatten einen engen Kontakt zu der erkrankten Italienerin. "Für die zwölf Personen wurde eine Isolierung angeordnet, die zwei Wochen andauern muss und polizeilich überwacht wird. Zudem müssen die Personen für diesen Zeitraum laufend ihren Gesundheitszustand überprüfen", erklären Landeshauptmann Günther Platter und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP). Alle Personen seien von den Behörden umfassend über das weitere Prozedere informiert worden.

Rund 15 Personen und Mitarbeiter der Sanitätsbehörde waren am Dienstag gegen 17.30 Uhr ausgerückt, um das Hotel zu isolieren. Die Einsatzkräfte trugen Atemschutzmasken, auch im Hotel befindliche Gäste wurden vereinzelt damit ausgestattet.

Das infizierte Pärchen befindet sich einstweilen in der Innsbrucker Klinik weiter in einem guten Zustand. "Sie sind beide nach wie vor fieberfrei und stabil", sagte eine Kliniksprecherin. Die Entscheidung über eine Entlassung aus dem Krankenhaus noch in dieser Woche soll am Freitag fallen.

Unterdessen wurde auch die Wohnstätte der Italienerin isoliert und die Nachbarn informiert. Die 24-Jährige arbeitet und wohnt in Innsbruck. Ihr gleichaltriger, ebenfalls betroffener Freund war zuletzt bei der Frau in der Tiroler Landeshauptstadt auf Besuch. Italien ist das Land mit den meisten Infektionen und Todesfällen in Europa.

Grenze zu Italien bleibt offen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte in der "ZiB2", in Italien gebe es "klar einen (einzigen, Anm.) Herd", nämlich in der Lombardei im Norden des Landes. Alle Fälle in Italien seien von diesem Herd ausgegangen, berichtete Anschober nach einem Treffen mit mehreren europäischen Amtskollegen in Rom.

Auf die Frage, warum bisher keine Reisebeschränkungen an den Grenzen Italiens verhängt wurden, verwies der Minister auf europäische und Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die sagten: "Das macht keinen Sinn." Auch das Fiebermessen alleine an allen Personen bei der Einreise von Italien nach Österreich würde nur "sehr, sehr wenig" bringen. Im Zuge europäischer Regelungen würden die zuständigen Gesundheitsbehörden in Österreich bei Hinweisen auf Österreich in anderen Staaten informiert. Der Kampf, dass keine globale Pandemie entstehe, sei eine "große Herausforderung". Anschober betonte: "Der Ausbruch in Italien war für uns wirklich ein Hinweis, dass wir sehr vorsichtig mit großer Ernsthaftigkeit vorgehen müssen und die Sicherheit in den Vordergrund stellen müssen. Das machen wir mit dieser gesamteuropäische Strategie auch sehr verantwortungsvoll, wie ich meine."

In Deutschland wurden am Dienstagabend zwei neue Coronavirus-Erkrankungen publik. Erstmals sind auch Patienten in den Bundesländern Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen nachweislich daran erkrankt. Der Betroffene in Nordrhein-Westfalen befindet sich in einem kritischen Zustand, wie das Landes-Gesundheitsministerium mitteilte.

(APA/red.)