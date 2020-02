Das bewachte Hotel in Innsbruck

Genau in dem Moment als der „ZiB“-Reporter die Worte, "niemand darf hinein oder heraus“, ausspricht, huscht ein Mann aus dem abgesperrten Hotel in Innsbruck.

Genau als der ORF-Reporter Klaus Schönherr diese Worte ausspricht: „Derzeit darf auch niemand hinein oder heraus, soweit wir das beobachten können.“ Genau da passiert es, die Eingangstür im Hintergrund öffnet sich und ein Mann verlässt das isolierte Grand Hotel Europa.

Damit sorgt er in der ORF-Nachrichtensendung „Zeit im Bild“ ungewollt für Erheiterung, als er vor dem unter Quarantäne gestellten Innsbrucker Hotel live zugeschaltet wird. Immerhin blickt er in die Kamera und kann nicht sehen, was gerade hinter ihm vorgeht.

Ob der Mann im Hintergrund eine Sondererlaubnis hat, wird nicht aufgeklärt. Das peinliche Timing sorgt jedenfalls für Schmunzler.