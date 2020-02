Bayer-Aufsichtsratschef Wenning legt Amt vorzeitig nieder

Werner Wenning will nach mehr als 50 Jahren bei Bayer in den Ruhestand gehen. Norbert Winkeljohann wird ihn als Aufsichtsratschef ablösen.

Mitten in der Krise wegen des Unkrautvernichters Glyphosat kündigt Bayer-Aufsichtsratschef Werner Wenning seinen vorzeitigen Rückzug an. Der 73-jährige werde mit Ende der Hauptversammlung am 28. April aus dem Kontrollgremium ausscheiden, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit. Wenning war eigentlich bis zum Jahr 2022 als Aufsichtsratsvorsitzender gewählt. Er wolle nun nach mehr als 50 Jahren bei Bayer in den Ruhestand gehen, hieß es. Sein Nachfolger soll Aufsichtsratsmitglied Norbert Winkeljohann werden, der ehemalige Chef von PricewaterhouseCoopers Europe.

Wenning erklärte, er habe sich eigentlich schon im vergangenen Jahr wegen des Erreichens der Altersgrenze, die für Bayer-Aufsichtsratsmitglieder bei 72 Jahren liegt, aus dem Kontrollgremium zurückziehen wollen. Der Aufsichtsrat habe ihn aber im Hinblick auf die damalige Lage des Unternehmens gebeten, diesem weiter zur Verfügung zu stehen. "Bayer ist strategisch und operativ auf einem sehr guten Weg", sagte Wenning nun. "Im Hinblick auf die Handhabung der rechtlichen Themen in den USA haben wir zudem Fortschritte gemacht und setzen dies fort. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mein Amt an einen Nachfolger zu geben."

In den USA sieht sich der Konzern mit Zehntausenden Klägern wegen der angeblich krebserregenden Wirkung von Glyphosat konfrontiert. Die Klagewelle, die dem Unternehmen schwer zusetzt, hatte sich Bayer mit der Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto ins Haus geholt. Werner Baumann war auf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr als erster amtierender Vorstandschef eines Dax-Konzerns von den Aktionären nicht entlastet worden. Dem Aufsichtsrat sprachen die Eigner nur knapp das Vertrauen aus. Der US-Staranwalt Ken Feinberg versucht, eine außergerichtliche Einigung zwischen Bayer und den US-Klägern zu erreichen. Um eine Ablenkungen bei den Vergleichsgesprächen zu vermeiden, wurden in den letzten Monaten mehrere Gerichtsverfahren verschoben. Zuletzt wurde daher spekuliert, dass es nicht mehr lange bis zu einer Einigung dauern könnte.

Mit dem Rücktritt von Wenning endet eine Ära bei Bayer. Er prägte den Konzern wie kein anderer in den vergangenen Jahrzehnten. Durch die Übernahme von Monsanto, die er zusammen mit Baumann einfädelte, stieg Bayer zum weltgrößten Anbieter von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln auf. Mit Winkeljohann übernimmt erstmals seit langem kein Bayer-Gewächs den Vorsitz im Aufsichtsrat. Sowohl Wenning als auch sein Vorgänger Manfred Schneider arbeiteten jahrzehntelang für den Konzern und waren lange selbst Vorstandschef. Winkeljohann gehört dem Bayer-Kontrollgremium seit Mai 2018 an, er ist auch Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Bank.

(APA/Reuters)