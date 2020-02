Coronavirus brockt den Börsen die dritten schwere Verluste ein

Die weitere Ausbreitung des Coronavirus auf neue Länder drückt erneut merklich auf die Aktienkurse.

Die Angst vor einer globalen Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit mit massiven Folgen für die Weltwirtschaft lässt die Börsen in der aktuellen Handelswoche regelrecht einbrechen. Der weltweit wichtigste Aktienindex, der Dow Jones, gab am Dienstag neuerlich mehr als drei Prozent ab. Die europäischen Leitbörsen haben sich am Mittwochvormittag zum dritten Mal tiefrot präsentiert.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.15 Uhr mit minus 2,40 Prozent oder 85,70 Punkte bei 3.486,81 Einheiten und steht damit bereits bei einem beachtlichen Verlust von mehr als acht Prozent seit dem Wochenauftakt. Der DAX in Frankfurt fiel zur Wochenmitte um 2,27 Prozent auf 12.499,64 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 1,48 Prozent auf 6.913,90 Punkte. In Wien gab der ATX 2,6 Prozent ab und fiel auf 2890 Punkte. Abschläge gab es für alle 20 Titel, die geringsten (1,6 Prozent) für SBO, die höchsten (8,8 Prozent) für Facc.

In Deutschland gibt es weitere Infektionen mit dem Virus und in Österreich sowie in Brasilien wurden erste Fälle bekannt. Das in Europa besonders betroffene Italien fürchtet durch die Viruskrise den Sturz in die Rezession.

Am Vormittag standen in Europa Aktien aus allen Branchen unter Verkaufsdruck. Im Euro-Stoxx-50 rutschte die Nokia-Aktie mit einem Abschlag von 3,89 Prozent ans untere Ende der Kursliste. Airbus büßten 3,8 Prozent ein. Verluste von mehr als drei Prozent mussten die Aktionäre von ASML, SAP, Schneider Electric, Fresenius, Adidas, Linde, Amadeus IT, Essilorluxottica, Safran, Philips und Inditex verbuchen.

Etwas in den Hintergrund gedrängt wurden aktuelle Zahlenvorlagen. Hermes verbilligten sich um 1,5 Prozent. Der für seine Luxushandtaschen und Seidentücher bekannte französische Modekonzern verbuchte 2019 bei einem Umsatzplus von 15,4 Prozent auf 6,88 Milliarden Euro einen Anstieg des Betriebsergebnisses um 13 Prozent auf 2,34 Milliarden Euro.

Danone konnte hingegen um 2,4 Prozent zulegen. Der französische Lebensmittelkonzern senkte seine Jahresziele für 2020 wegen der Auswirkungen der Viruskrise auf den chinesischen Markt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Danone aber die eigenen Umsatz- und Margenerwartungen sowie die Schätzungen von Analysten zunächst erreicht.

Rio Tinto bauten einen Verlust von 1,3 Prozent. Der Bergbaukonzern hat 2019 von höheren Preisen für Eisenerz profitiert. Allerdings blickt das Unternehmen angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorsichtig in die Zukunft.

Die PSA-Titel beschleunigten leicht um 0,3 Prozent. Der Autokonzern, zu dem die französischen Traditionsmarken Peugeot und Citroën sowie Opel gehören, steigerte im vergangenen Jahr seinen auf die Muttergesellschaft entfallenden Nettogewinn um gut 13 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Das war ein neuer Rekord.

Adecco hat im vierten Quartal erneut die wirtschaftliche Abschwächung zu spüren bekommen. Der Schweizer Personaldienstleister hat weniger Umsatz erzielt, unter dem Strich aber deutlich mehr verdient. Die Aktie reagierte mit plus 1,1 Prozent.

(APA)