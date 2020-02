Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Das Coronavirus und Österreich. Nach den ersten bestätigten Fällen am Dienstag, häufen sich nun die Verdachtsfälle. In Kärnten ist eine Italienerin gestorben (mehr dazu), weshalb auch eine Apartmentanlage gesperrt wurde. In Wien gibt es in einem Wiener Gymnasium ebenfalls einen Verdachtsfall: Hier könnte sich eine Lehrerin nach einer Italienreise infiziert haben. Ob und wie die Schule unter Quarantäne gestellt wurde, dazu gibt es widersprüchliche Informationen (mehr dazu).

Kanzler Kurz hat es zum obersten Ziel erklärt, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Er ersucht deshalb die Bevölkerung, Reisewarnungen einzuhalten und zu respektieren.

Deutsches Verfassungsgerichtshof öffnet Tür für Sterbehilfe: Das deutsche Verfassungsgericht erklärt das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe für verfassungswidrig. Die Richter sehen ein „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“. Mehr dazu

Rote Wiener Bezirkschefin tritt aus SPÖ aus: Die Sozialdemokratie sei „rückwärtsgewandt“, kritisiert Susanne Schaefer-Wiery. Mehr dazu

Wo der Artenschutz an Grenzen stößt: Um wandernde Tierarten vor dem Verschwinden zu bewahren, müssen die Staaten zusammenarbeiten, berichten Julia Raabe und Irene Zöch. Mehr dazu [premium]

Wenn Essen süchtig macht: Zwei Psychiater analysieren, warum wir ständig an Diäten scheitern. Methoden aus der Suchtmedizin können helfen, sagen sie. Mehr dazu [premium]

Wir hatten die Krapfen, jetzt haben wir den Salat. Warum macht viele der frühe Frühling nicht froh? Und was freut den Wiener am Aschermittwoch? Thomas Kramar macht Anmerkungen zur Libidoökonomie. Mehr dazu [premium]

Diskutieren Sie mit. Wie soll Europa auf das Coronavirus? Hier geht's zum Forum