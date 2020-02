Vergessener uralter Durchgang in britischem Parlament wiederentdeckt

Hinter einer Holztür fanden Historiker einen Gang zwischen zwei Trakten, der für die Krönung von Charles II. anno 1660 gebaut und später zugemauert wurde. Zuletzt war er 1950 entdeckt, versperrt und wieder vergessen worden. Der Fund führt zurück in die Zeit des Englischen Bürgerkriegs. Und es gab eine technische Überraschung.

Das klingt ja fast nach Indiana Jones: Bei Renovierungsarbeiten im britischen Parlament in London ist ein längst vergessener Durchgang aus dem 17. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Der nur wenige Meter lange Gang sei für die Krönungsfeier von König Charles II. im Jahr 1660 gebaut worden, erklärten Regierungsbeamte am Mittwoch. Ihnen zufolge wurde der Weg seit mehr als 70 Jahren nicht mehr betreten.

Der Durchgang mit hölzernen Deckenbalken aus der Zeit seiner Entstehung habe sich hinter einer kleinen, nicht einmal mannshohen Holztür befunden, die Teil einer hölzernen Wandvertäfelung in einem größeren Nebengang des Unterhauses ist.

Die meisten Menschen hätten die Tür nicht erkannt oder angenommen, dass sich dahinter ein Stromkasten verbarg, erklärten Historiker. Allerdings hatten dort selbst Elektriker offenbar nie nachgesehen.

Die Tür in der Vertäfelung auf der Unterhaus-Seite. UK Parliament

Auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges ist die Westminster Hall, der älteste sowie einer der wenigen Teile des alten Parlamentspalastes, der einen verheerenden Brand anno 1834 überstanden hatte. Auf dieser Seite hin ist der Gang zugemauert. Das geschah demnach erstmals 1807, weil man ihn nicht länger brauchte oder wollte. Im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Brand wurde er geöffnet, doch 1851 wieder verschlossen. Auf dieser Seite des Ganges fand man zwei Aufhängungen für Holztüren, die wohl dreieinhalb Meter hoch gewesen sein müssen.

Ein unauffälliges Schlüsselloch

Bei Gebäudearbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg infolge von Bombentreffern wurde der Durchgang 1950 noch einmal von einer Seite her entdeckt, eine Lampe darin installiert und die kleine Holztür in die Vertäfelung eingesetzt. Das Schlüsselloch darin geriet laut Historikern in Vergessenheit oder ließ sich kaum erkennen. Bis heute, jedenfalls.

In Westminster Hall weist zwar seit 1895 eine Plakette auf die Existenz eines alten Durchgangs hin, aber das hat offenbar niemanden interessiert. Die besagte Plakette eröffnet übrigens ein Rätsel, weil sie gleich im ersten Satz festhält, dass der Gang schon 1547 bestanden habe und König Charles I. im Jänner 1642 durchgegangen sei, um aufrührerische Abgeordnete zu verhaften. Die Historiker unter Leitung von Hallam Smith, die Hinweise auf den Gang und dessen Verbindung mit Charles II. in Akten fanden, gehen diesbezüglich aber von einem Irrtum aus. Nicht zuletzt, weil das Holz, aus dem die Balken im Gang sind, von Bäumen stammt, die laut Untersuchungen etwa 1659 gefällt wurden.

Der Durchgang mit der Tür Richtung Westminster Hall, Blick nach draußen. Blick AFP

In dem schmucklosen, nicht weiter ausgestatteten Gang mit Steinboden fanden sich Überraschungen: An einem Haken hing die Perücke eines Barristers (das ist ein Anwalt, der vor Gericht plädieren kann, im Unterschied zum Solicitor). An den Wänden sind Notizen der Maurer aus dem 19. Jahrhundert, darunter der Spruch eines offensichtlich großen Bierliebhabers: "Dieser Raum wurde von Tom Porter gemauert, der ein großer Fan von Ould Ale war" - einer dunklen Starkbiersorte.

Trinkfreudige Maurer und Uralt-Glühbirne

Überhaupt geht aus den Graffitti hervor, dass die Maurerpartie gern einen gehoben und noch ein Abschlussfest vor Ort gefeiert hatte. Man konnte sogar die Namen der übrigen Arbeiter in Akten finden, sie hießen Richard Condon, James Williams, Henry Terry, Thomas Parker and Peter Dewal. Und aus der hingekritzelten Bemerkung, wonach die Männer sich „Real Democrats" bezeichneten, kann man schließen, dass sie für die Einführung des Wahlrechts für alle Männer ab 21 Jahren eintraten - so verstand man damals jedenfalls den Begriff „allgemeines Wahlrecht".

Und da war noch etwas: Eine Glühbirne an der Decke, die um 1950 von den Elektrikern installiert worden war, bevor man den Gang erneut isolierte, ließ sich nach rund 70 Jahren von einem Schalter im Gang problemlos zum Leuchten bringen. Nun ja, sie wurde auch kaum benützt, aber dennoch. Es ist eine in England hergestellte Glühbirne von Osram - mit dem Aufdruck „HM Government Property". Der deutsche Hersteller mit Sitz München wird übrigens aktuell vom steirischen Elektronikkonzern AMS übernommen.

Die Glühbirne, die nach rund 70 Jahren leuchtete. UK Parliament

"Es ist unglaublich, dass dieser Gang im Laufe der Jahrhunderte von so vielen wichtigen Personen benutzt wurde", sagte Lindsay Hoyle, Sprecher des Unterhauses, über die Entdeckung. So sollen unter anderen der berühmte Chronist von Charles II., Samuel Pepys (1633-1703), und der formell erste Premierminister Großbritanniens, Robert Walpole (1676-1745, Premier 1721 bis 1742), den Durchgang genutzt haben.

Der Monarch, der die Frauen liebte

Charles II., auch „The Merry Monarch" genannt (1630-1685, König seit 1660), war ein Sohn von Charles I. und einer französischen Prinzessin. Er musste 1646 im Zuge des Englischen Bürgerkriegs (1642-1649) zwischen Royalisten und den Kräften des Parlaments unter Oliver Cromwell über Jersey nach Frankreich fliehen, sein Vater wurde 1649 öffentlich enthauptet.

Der Prinz wurde nahe Paris in Naturwissenschaften, Literatur und Philosophie unterrichtet, unter anderem von Thomas Hobbes. 1648 fuhr er von Holland aus mit Schiffen der königstreuen Royal Navy nach England und eroberte die Stadt Colchester, musste aber nach einer Niederlage der verbündeten schottischen Truppen abziehen. Nach dem Tod seines Vaters wurde er im Februar 1649 auf Jersey zum König ausgerufen, England indes wenig später vom House of Commons zur Republik erklärt, die Oliver Cromwell als „Lordprotektor" bis zu seinem Tod 1658 regierte.

Von Europas Herrscherhäusern, die von der Hinrichtung Charles' I. schockiert waren, als beispielloser Übergriff des Volkes an einem König, erhielt Charles II. indes zu wenig Hilfe, um einen Restaurationskrieg führen zu können, nicht einmal von seinen Verwandten in Frankreich, wo Louis XIV. sein Cousin war (der war allerdings, geboren 1638, noch ein Kind). Allerdings riefen ihn die Schotten in Edinburgh zum König aus, wo er 1651 gekrönt wurde. Der Krieg gegen Cromwell verlief indes erfolglos, er endete de facto im September 1651 mit der Niederlage in der Schlacht von Worcester, wo sich Charles in einer Baumkrone verstecken musste; danach gelangte er im Zuge einer mehrwöchigen Flucht durch England in die die Normandie und zog weiter nach Den Haag.

Charles II. als König im Exil, gemalt von Philippe de Champaigne, zirka 1653. Gemeinfrei

Der König ohne Land und sein kleiner Hofstaat wurden großteils von Frankreich finanziert, er reiste in Europa umher, hatte viele Affären und trank tüchtig (es hieß, ihm sei „jede gewöhnliche Hure gerade recht"). In England wiederum sank Cromwells Beliebtheit, weil er immer despotischer regierte und Gegner in Massen töten ließ. Nach seinem Tod 1658 an Malaria, die er sich bei einem Feldzug in Irland eingefangen hatte, folgte ihm sein Sohn Richard, der allerdings als Herrscher und Heerführer untauglich war und 1659 nach Frankreich floh.

Die umjubelte Restauration

Und so erkannte das englische Parlament Charles II. 1660 als König an, er zog in einer umjubelten Prozession in London ein. Die Restauration war nachhaltig erfolgreich, Charles gelang eine ausgeglichene, charismatische und relativ friedliche Herrschaft. Er heiratete die portugiesische Prinzessin Katharina von Braganza, die ihn allerdings weniger interessierte als allerhand Mätressen. Freilich brachte sie als Mitgift unter anderem viel Geld, Handelsrechte in Brasilien und die indische Stadt Bombay mit - somit fasste England in Indien Fuß.

Intern gab es weiter starke religiöse Konflikte und das Parlament brachte gegen den Willen des Königs, der religiöse Toleranz wollte, antikatholische Gesetze durch. Dazu wütete die „Große Pest" von 1665 und 1666 brannte Londons Kernstadt großteils ab. Auch wegen der religiösen Konflikte löste Charles gleich mehrfach das Parlament auf und regierte ab 1681 sogar ohne dieses weiter, wo sich umgekehrt allerdings keine Kräfte fanden, um gegen den König gröber aufzubegehren.

Charles und seine Gattin Katharina von Braganza, holländischer Stich aus den 1660er-Jahren. Gemeinfrei

Es gab Krieg mit Holland, im Zuge dessen 1664 die holländische Kolonie Nieuw Amsterdam erobert wurde - daraus wurde wenig später New York. Umgekehrt gelang der holländischen Flotte ein Blitzangriff die Themse hinauf nach London, wo alle ankernden Schiffe versenkt wurden und das englische Flaggschiff, die „Royal Charles", sogar als Trophäe nach Holland geschleppt wurde.

Kurzfristig war Charles mit Schweden und Holland gegen Frankreich verbündet, aber schwenkte wieder auf profranzösischen Kurs, nachdem sein Cousin Ludwig XIV. ihm jährliche Zahlungen im Gegenzug für Unterstützung durch englische Truppen versprochen hatte.

1683 scheiterte ein innenpolitisch motiviertes Mordkomplott gegen Charles und seinen jüngeren Bruder James. Zwei protestantische Politiker wurden trotz dünner Beweislage als Urheber beschuldigt und exekutiert.

Schneller Tod, womöglich durch Quecksilber

Nach einer jähen, anfallsähnlichen Erkrankung samt Blutungen, die sich nur vier Tage lang äußerte, starb Charles im Februar 1685. Der schnelle, völlig unerwartete Tod wurde lange einem Giftanschlag zugeschrieben. Angesichts der klinischen Beschreibung geht man heute von Harnvergiftung aus, ausgelöst durch schleichendes Nierenversagen. Dafür könnten aber neben fremden Giftgaben leicht auch chemische Experimente des Königs verantwortlich sein: Charles besaß ein Labor, wo er unter anderem mit Quecksilber hantierte, das innere Organe, gerade die Nieren, irreversibel schädigen kann.

Kurz vor seinem Tod trat er zum katholischen Glauben über. Er wurde in der Westminster Abbey beigesetzt. Da die Ehe mit der Portugiesin kinderlos geblieben war und er nur illegitime Nachkommen hatte (davon allerdings nicht wenige), folgte ihm sein Bruder James als James II. nach. Der mäßig beliebte, erklärte Katholik wurde allerdings schon 1688 in der „Glorious Revolution" gestürzt und starb 1701 in Frankreich.

Zu den bekanntesten Nachfahren Charles' II. zählen Diana, Prinzessin von Wales (1961-1887), und Camilla, Herzogin von Cornwall (*1947), als Dianas Nachfolgerin die zweite Frau von Prinz Charles.