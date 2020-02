Wieser und Stockenreitner: Ist jetzt schon alles wurscht?

Während die Welt am Irrsinn kratzt, decken die Kabarettisten

Vitus Wieser und David Stockenreitner ihre eigenen Schwächen auf.

Sie passen eigentlich nicht zusammen. Der eine ist reich an Selbstbewusstsein, arm an Haaren. Der andere hält sich zurück, weiß nicht, wohin mit den Locken. Und wohin mit dem Leben? Da sind sie sich beide unsicher. Auf der Bühne funktionieren sie trotzdem gut zusammen. Zur Zeit spielen Vitus Wieser und David Stockenreitner „Kabarett ist tot“, ihr erstes gemeinsames Bühnenstück. Bis dahin waren sie auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Wieser studierte in New York bei dem mittlerweile verstorbenen Philip Seymour Hoffman Schauspiel und stand zum Beispiel für Tarantinos „Inglourious Basterds“ vor der Kamera („als Kellner, den man nicht sieht“). Stockenreitner brachte in seinem zweiten Kabarettprogramm „Down“ den Konkurrenzkampf unter Behinderten auf die Bühne und braucht manchmal selbst Hilfe, um auf ebendiese zu kommen. Der Endzwanziger kann von Geburt an einen Arm nicht bewegen und einen Fuß nur schwer ansteuern. Er sei vom Typ her ein Owezahrer, sagt er, was natürlich nicht stimmen kann, bedenkt man seinen Einsatz für die Wiener und die Grazer Stand-up-Szene, wo er die Open-Mic-Abende „Spot, please“ (im Local) und „Lachflash“ (in der Graslerei) organisiert – und „blutjungen wie auch ausblutenden Künstlern“ ihre Minuten im Scheinwerferlicht gibt.