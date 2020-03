Okavangodelta: „Nur Futter rennt davon“

Im größten Binnendelta der Erde hat die Menschheit eine Arche Noah für afrikanische Wildtiere. Wo der Okavango endet, fängt die Wildnis an.

In einer Anekdote gingen zwei Männer durch das Okavango-Delta. Es liegt in einem 2,2-Millionen-Einwohner-Land, zu acht Zehntel von der Wüste Kalahari bedeckt, sechsmal so groß wie Österreich. Das Okavango im Nordwest-Distrikt, größtes Binnendelta der Welt, wird genährt vom gleichnamigen Fluss mit unregelmäßiger Wasserzufuhr. Er fließt aus Angola ein und mündet (man könnte auch sagen, er versickert) im Boden – nicht im Meer. Hinter den besagten zwei Männern tauchte eine Löwin auf. Der eine nahm seelenruhig seinen Rucksack herunter, entledigte sich seiner Sandalen und zog seine Laufschuhe an. Sein Kollege wunderte sich: „Du kennst doch die Regel der Wildnis: Löwen kann man nicht davonlaufen!“ Der andere blickte ihn geradewegs an: „Sehr richtig. Aber ich muss ja nur dir davonlaufen!“



Bis zum Herzen des Okavango-Deltas fliegt man 25 Minuten von der Stadt Maun aus. Beim Landeanflug betrachtet man eine Elefantenherde, die badet, herumspritzt und trinkt. Die Piloten, wahre Meister ihres Fachs, fliegen sie bei allen Wettern und Winden, ihre Kleinflugzeuge landen wie Buslinien für Kurzaufenthalte auf den Airstrips.