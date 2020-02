US-Wahlkampf: Alle gegen „Bernie“ – und Fidel Castro

Die Demokraten greifen Bernie Sanders als Favoriten im Wahlkampf frontal an. Nicht alles an Kuba sei schlecht, erklärte der selbsternannte Sozialist – und lobte Castros Bildungspolitik.

New York. Hatte die Konkurrenz vergangene Woche bei der TV-Debatte der Demokraten noch zum Angriff gegen Michael Bloomberg geblasen, war dieses Mal Bernie Sanders an der Reihe. Nach seinem klaren Sieg bei den Vorwahlen in Nevada hat der Senator aus Vermont die besten Chancen, Donald Trump bei den Präsidentenwahlen im November herauszufordern. Mehr als eine Handvoll Kandidaten, die noch übrig geblieben sind von den zwei Dutzend, wollen dies noch verhindern. Und so holten sie gegen den 78-Jährigen aus.