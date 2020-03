Zwei Köche, ein Herd: Sausal statt Tantris

Er hatte das Angebot, die Küche des legendären Münchner Tantris zu übernehmen. Stattdessen heuerte Harald Irka bei Tom Riederer im Pfarrhof an.

Das Tantris in München ist nicht irgendein Restaurant. Und Hans Haas nicht irgendein Küchenchef. Der gebürtige Österreicher, der Anfang der 1990er auf Eckart Witzigmann und Heinz Winkler gefolgt ist, kocht in dem 1971 eröffneten Langzeit-Sternelokal mit seinem Seventies-Interieur (man muss das in natura gesehen haben!) seit fast dreißig Jahren. Mit Ende des Jahres geht Haas in Pension. Und als Herdnachfolger in dieser auch für die Gazetten nicht uninteressanten deutschen Lokallegende war ein besonders zurückhaltender junger Österreicher im Gespräch: Harald Irka wurde im vergangenen Herbst gleichsam als neuer Hans Haas angefragt, wie er dem „Schaufenster“ (auf Nachhaken – die erwähnte Zurückhaltung . . .) erzählt. In Oberösterreich geboren, lebt Irka mittlerweile schon lange in der Steiermark. Blutjung, mit 18 Jahren, kam er in die Küche der Saziani Stub’n im südsteirischen Straden, hat als „Wunderkind am Herd“ das Haus der Familie Neumeister auf vier Hauben hochgekocht (im neuen „Gault Millau“-Bewertungsmodus seit der Ausgabe 2020, davor gab es stets drei Hauben).