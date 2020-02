Dieser Manon glaubt man Verzweiflung mehr als Lebenslust

Ailyn Pérez, geboren 1979 in Chicago, sang erstmals an der Staatsoper die Manon.

Nachfolgerin von Anna Netrebko ist Ailyn Pérez keine, ihr geschmeidiger Sopran überzeugte aber in der Titelrolle von „Manon“.

Ein unerfahrener junger Chevalier, der den Reizen einer Unschuld vom Lande erliegt, die sich schon bald als vergnügungssüchtig erweist, während er erst zum Abbé und dann zum Spieler wird: Jules Massenets „Manon“ braucht besonders wandelbare Singschauspieler. Als solcher überzeugte in der 50. Aufführung der Inszenierung von Andrei Serban von 2007, die die Handlung ins 20. Jahrhundert verlegt, Jean-Francois Borras, der den Chevalier Des Grieux bereits acht Mal an der Staatsoper gesungen hat, am meisten. Nicht nur durch seine bärige Gestalt wurde er zum vorerst tapsigen Liebhaber, er vermittelte eindrücklich, wie er sich der Faszination Manons nicht entziehen kann. Genauso intensiv zeigte er die innige Liebe und später den Zorn, als sich Manon nach seiner Entscheidung für die kirchliche Laufbahn erneut in sein Leben drängt. Behutsam, geschmeidig und mit großer Noblesse führte Borras seinen Tenor und zeigte seine perfekte Mischtechnik. Er erwies sich einmal mehr als großer Stilist mit vollen Spitzentönen und Piani voll Substanz, immer unaufdringlich und ohne Effekthascherei. Bei ihm gab es Wohlklang und Innigkeit im Paarlauf.