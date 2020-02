Vergessene Krise an der EU-Außengrenze

Auf den griechischen Inseln spitzt sich die Lage seit Wochen zu. Die humanitäre Situation in den Flüchtlingslagern ist prekär und die Bevölkerung mit ihrer Geduld am Ende.

Athen. Auf den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos blieben am Mittwoch die meisten Geschäfte und alle Behörden geschlossen. Mit einem Generalstreik wollte die Bevölkerung auf die Situation in ihrer Heimat aufmerksam machen. Seit Wochen spitzt sich die Lage durch immer neue Ankünfte von Migranten zu, die von der Türkei übersetzen. Aber die Flüchtlingskrise im Südosten Europas ist in den meisten EU-Hauptstädten aktuell kein Thema. Die griechische Regierung versucht mit einer verschärften Asylpolitik gegenzulenken – doch bisher bleibt auch das ohne Wirkung.