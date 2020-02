Regierungsberater beruhigt: „95 Prozent genesen wieder“

Die Zahl der Coronafälle steigt, erstmals sind auch Kinder infiziert. Experten warnen aber vor Alarmstimmung.

Rom. In Italien ist die Panik angesichts des Coronavirus am größten, und die entscheidende Rolle des „Patienten uno“, des ersten mit der Krankheit Angesteckten, wird immer deutlicher. Laut der Tageszeitung „Corriere della Sera“ hat es ganze 36 Stunden gedauert, bis der 38-jährige Mann, der mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus der norditalienischen Stadt Codogno lag, auf das Coronavirus getestet wurde. Viele Stunden also, in denen der Mann Besuch von Freunden und Familie erhielt und ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen mit dem Krankenhauspersonal in Kontakt stand.