Kroatien untersucht Italien-Reisende

Behörden stellen Rot-Kreuz-Zelte auf. Gesundheitszustand der Passagiere anlandender Fähren wird überprüft.

Belgrad/Zagreb. Lange Schlangen an den Supermarktkassen, ausverkaufte Gesichtsmasken in den Apotheken: Auf die Bestätigung der ersten Fälle von Coronavirus in den Staaten Südosteuropas haben vor allem in Kroatien viele besorgte Einwohner mit Hamsterkäufen reagiert. Zur „Panik“ und dem Andrang in den Einkaufszentren bestehe keinerlei Grund, reagierte am Mittwoch Premier Andrej Plenković sichtlich irritiert auf die TV-Bilder von sich leerenden Supermarktregalen: „Wir sind überhaupt nicht in dieser Phase. Und wenn bekannt wird, dass jemand als positiv registriert ist, werden wir das veröffentlichen. Alles, was wir wissen, wird auch die Öffentlichkeit erfahren.“

Zugleich verhängten die Behörden neue Sicherheitsmaßnahmen bei Reisenden. Nach zunächst sehr laxen Kontrollen an den Grenzen wurden am Mittwoch in Kroatiens Hafenstädten die Passagiere aller aus Italien anlandenden Fähren auf ihren Gesundheitszustand überprüft. Die Behörden riefen zudem alle aus Italien heimkehrenden Reisenden auf, sich freiwillig zur Überprüfung ihres Gesundheitszustands zu melden. Fernsehbilder zeigten Rot-Kreuz-Zelte, in denen besorgte Bürger sich untersuchen lassen konnten.

Im benachbarten Montenegro plant die Regierung, eine frühere Kaserne in Ulcinj zu einer Quarantänestation umzurüsten. Von einer „ernsthaften Lage“ spricht Sloweniens geschäftsführende Regierung. In Bosnien und Herzegowina empfehlen die Behörden, auf Reisen nach Italien und Kroatien zu verzichten.

Chinesische Arbeitskräfte fehlen

Für den Fall einer schnellen Ausbreitung des Virus wirken die Balkanstaaten kaum gerüstet. Nicht nur der Tourismus und die Kreuzfahrtschiffe an der Adria sind für die Region ein Verbreitungsrisiko. Ob Meeresbrücken, Eisenbahntrassen oder Autobahnen: Viele Großprojekte auf dem Balkan werden von chinesischen Konzernen mit Arbeitskräften aus China realisiert.

Verzögerungen sind absehbar: Allein in Montenegro sind 800 für den Bau der Autobahn nach Serbien verpflichtete Arbeiter des Baukonzerns CRBC aus ihrem Heimaturlaub in China nicht zurückgekehrt. Wegen der ausbleibenden Belieferungen durch chinesische Zulieferer hat das Fiat-Werk im serbischen Kragujevac bereits seit 13. Februar seine Produktion vorläufig eingestellt. Hart dürften die Region auch die Einbußen im Tourismus treffen. 60 Prozent der gebuchten Reisen chinesischer Besuchergruppen seien mittlerweile abgesagt, berichtet Serbiens Tourismusminister, Rasim Ljajić.

