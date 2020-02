Bawag fordert per Exekution 100.000 Euro von Post

Die Post habe trotz einstweiliger Verfügung der Bawag weiter eine unrechtmäßige Kundenaktion beworben, so der Vorwurf.

Wien. Der Streit zwischen den in Scheidung befindlichen Ex-Partnern Post und Bawag eskaliert weiter. Nachdem die Bawag in der Vorwoche eine Kundenaktion der Post mittels einstweiliger Verfügung stoppen ließ („Die Presse“ berichtete), setzte sie nun noch einmal nach. So brachte sie laut „Presse“-Informationen einen Exekutionsantrag in Höhe von 100.000 Euro gegen die Post ein. Gefordert wird das Geld, weil sich die Post nach Ansicht der Bawag nicht an die einstweilige Verfügung gehalten habe. Konkret habe sie die Kundenaktion weiter fortgeführt und in ihren Filialen beworben.