Zusätzlicher Schlag für geschwächte AUA

Fliegen. Der Preiskampf hat den Gewinn bei der AUA bereits absacken lassen. Nun kommt mit dem Coronavirus ein neues Problem hinzu. Das Sparpaket dürfte beschleunigt werden.

Wien. Zwei von zwölf Langstreckenflugzeugen, die anstatt zu fliegen am Boden herumstehen, und 150 bis 200 Mitarbeiter, die derzeit keine Arbeit haben. Das sind die ersten Auswirkungen des Coronavirus auf die zur deutschen Lufthansa gehörende AUA. Und auch wenn die Fluglinie versucht – etwa über das Vorziehen von größeren Wartungsarbeiten –, die Leerstände und die damit verbundenen Kosten so niedrig wie möglich zu halten, will man nun mit zusätzlichen Sparmaßnahmen darauf reagieren. So wird den Mitarbeitern angeboten, zwischen April und Juni entweder in unbezahlten Urlaub, Blockteilzeit oder Bildungskarenz zu gehen. Außerdem gibt es einen sofortigen Aufnahmestopp. So wurden ein Ausbildungskurs für Flugbegleiter und eine Pilotenschulung vorzeitig abgebrochen. „Wir mussten den Leuten mitteilen, dass wir derzeit niemanden aufnehmen können“, heißt es bei der AUA.

Die Fluglinie ist damit auf Linie mit ihrer Mutter Lufthansa, die am Mittwoch ebenfalls einen entsprechenden Maßnahmenplan verabschiedete. Wie stark sich das Virus unter dem Strich auf das Geschäft der Fluglinien auswirken wird, könne jedoch noch nicht gesagt werden. Bis zur Bilanzpräsentation Mitte März soll es hier mehr Klarheit geben. Schon jetzt klar ist allerdings, dass die Corona-Krise die AUA zur Unzeit trifft. Denn schon zuvor war die Situation bei dem heimischen Carrier angespannt. Wie berichtet war das Betriebsergebnis in den ersten drei Quartalen des Vorjahres um knapp 90 Prozent auf 14 Mio. Euro abgesackt. Grund dafür war einerseits die Preisschlacht mit den Billigairlines, die seit den vergangenen Jahren Wien verstärkt anfliegen oder als Hub nutzen. Hinzu kamen steigende Kerosinpreise.

Bis zu 800 Jobs sollen wegfallen

Daher wurde bereits im November ein Sparpaket im Ausmaß von 90 Mio. Euro verabschiedet, in dessen Rahmen innerhalb der nächsten zwei Jahren auch bis zu 800 Jobs abgebaut werden sollen. Sollte sich die Lage verschärfen, könnte dieses Programm jedoch beschleunigt oder sogar ausgeweitet werden. Entscheidend ist vor allem die Situation in der Hochsaison, die mit der Umstellung auf den Sommerflugplan ab Anfang April langsam beginnt, heißt es.

Bei den Buchungen sehe man bislang noch keinen ausgeprägten Corona-Effekt bei der Nachfrage. Das könne sich allerdings schnell ändern, wie die Erfahrungen mit dem China-Geschäft gezeigt haben. Bis Ende März hat die AUA ihre Flüge nach Peking und Shanghai ohnehin ausgesetzt. Aber auch für die Zeit danach ist das Buchungsverhalten „nahezu auf null gesunken“. Man beobachte die Situation also aufmerksam.

Der Rückgang der China-Reisenden ist es auch, der auf dem Flughafen Wien am stärksten zu spüren ist. Denn neben der AUA sind früher Air China, Hainan Airlines und China Southern Wien angeflogen. Die letzte verbliebene Airline – Air China – stellte ihre Flüge am Mittwoch vorerst ein. Ansonsten gebe es derzeit „keine signifikanten Einbrüche“, heißt es auf Nachfrage. Entscheidend sei aber ebenfalls die Situation in der Hochsaison in Frühjahr und Sommer.

Der Iran, der sich ebenfalls zunehmend zum Corona-Hotspot entwickelt, wird von der AUA seit des Abschusses einer ukrainischen Maschine im Jänner nicht mehr angeflogen. Wann diese Flüge wieder aufgenommen werden, sei auch noch komplett offen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.02.2020)