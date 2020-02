Per Gesetz sollen die Rückgabe und der Aufbau von Museen in afrikanischen Ländern organisiert werden.

Wien. Die Diskussion um die Rückgabe kolonialer Raubkunst aus Afrika hat nun endgültig auch Österreich erreicht. Im Parlament schlägt sie am Donnerstag in Form eines Entschließungsantrags der Neos auf, in dem unter anderem ein Bekenntnis Österreichs zur Restitution von Kulturgütern problematischer Herkunft aus Zeiten des Kolonialismus gefordert wird.