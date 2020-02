Rekord bei Wienerberger

Bilanz. Der weltgrößte Ziegelhersteller hat das beste Ergebnis seiner Geschichte erzielt. Die Dividende steigt.

Wien. Der Baustoffkonzern Wienerberger hat 2019 das beste Ergebnis in seiner 200-jährigen Unternehmensgeschichte verzeichnet, wie der weltgrößte Ziegelhersteller am Mittwoch mitteilte. Der Gewinn nach Steuern stieg um 87 Prozent auf 249 Mio. Euro. Der Umsatz wuchs um fünf Prozent auf 3,5 Mrd. Euro. Die Dividende soll nun um 20 Prozent von 0,50 auf 0,60 Euro angehoben werden.

„Trotz eines flachen Marktumfelds und einer in der zweiten Jahreshälfte rückläufigen Nachfrage in einigen unserer Märkte sind wir weiter gewachsen“, so Firmenchef Heimo Scheuch.

Beim operativen EBITDA habe man mit einem Anstieg von 38 Prozent auf 610 Mio. Euro bereits das für 2020 angestrebte Ziel von 600 Mio. Euro übertroffen. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 24 Prozent auf 587,5 Mio. Euro.

Für 2020 erwarte Wienerberger, „ähnlich wie im vergangenen Jahr, weitgehend flache bis leicht rückläufige Absatzmärkte“, heißt es im Ausblick. Ziel für 2020 sei, das bereinigte EBITDA auf 625 bis 645 Mio. Euro zu erhöhen. Dies werde durch intensive Maßnahmen zur Performancesteigerung im Rahmen des Fast-Forward-Programms erreicht, das weitere 50 Mio. Euro zum EBITDA beitragen und damit das ambitionierte Ziel einer Performanceverbesserung von insgesamt 120 Mio. Euro abschließen werde. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.02.2020)