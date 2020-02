Air China stellt Direktflüge nach China ein

Die staatliche chinesische Airline stellt die Verbindung vorerst bis einschließlich 20. März ein. Die letzte Maschine kommt am Donnerstag in der Früh in Wien-Schwechat an.

Seit die Austrian Airlines wegen des Coronavirus vor einem Monat ihre Flüge nach China eingestellt hat - zunächst bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März - gingen die einzigen Direktflüge zwischen Wien und Peking nur mehr mit Air China. Nun streicht auch die staatliche chinesische Airline diese Verbindung temporär, bis einschließlich 20. März, wie es am Mittwochnachmittag gegenüber der Austria Presseagentur hieß.

Die vorerst letzte Maschine von Peking kommt am Donnerstag um 6.05 Uhr in Wien-Schwechat an und fliegt dann noch nach China zurück, bestätigte ein Sprecher des Flughafens.

Als Grund für die Absage der Air-China-Flüge in den nächsten Wochen wurde mangelnde Auslastung genannt. Wien wurde von Air China bisher dreimal wöchentlich angeflogen.

Auch an anderen europäischen Flughäfen streicht Air China zur Zeit die Frequenzen zusammen.

