Coronavirus. Die neuartige Lungenerkrankung ist in Österreich angekommen. Zwei Personen sind infiziert und mehr als 20 Menschen befinden sich in Quarantäne. Der Virus hat auch die heimische Wirtschaft im Griff und dürfte Österreich Milliarden an Euro kosten. Den Ausschlag gibt Italien: Alleine die Lombardei ist für die heimischen Betriebe so wichtig wie Russland, schreibt Matthias Auer. Mehr dazu [premium]

Seit das neuartige Coronavirus auch außerhalb Chinas grassiert, haben sich der Informationsaustausch und die Kooperation zwischen den Gesundheitsbehörden deutlich gebessert, schreibt Köksal Baltaci. Mit der Folge, dass neue, wichtige Erkenntnisse gewonnen wurden. Welche das sind: Mehr dazu [premium].

Bluttatt in den USA. In den USA hat ein 51-Jähriger nach seiner Entlassung fünf Menschen erschossen. In seiner ehemaligen Arbeitsstätte einer Brauerei hat er sich danach selbst das Leben genommen. Mehr dazu.

Der Rücktritt vom Rücktritt. Vor einem Jahr war Heinz-Christian Strache der Hauptredner bei der FPÖ in Ried – jetzt trat er in Wien bei der Konkurrenzveranstaltung DAÖ auf. Iris Bonavida und Elisabeth Postl vergleichen die zwei Veranstaltungen. Mehr dazu [premium].

Im Fall der Aufarbeitung der Causa Heinz-Christian Strache scheint die FPÖ mit Eiltempo und größter Gründlichkeit durch die Parteiannalen zu fegen, schreibt Elisabeth Postl in der Morgenglosse. Mehr dazu.

