Aufführungen im Mailänder Opernhaus werden bis Montag ausgesetzt. Auch Dänemark ist nun erstmals vom Coronavirus betroffen. Ein heimgekehrter Italien-Urlauber erkrankte.

Die Ausbreitung des Coronavirus' Sars-CoV-2 in Europa macht auch vor Dänemark nicht Halt. Ein erster Erkrankungsfall wurde bestätigt, das gaben die dänische Gesundheitsbehörde und der Fernsehsender TV2 am Donnerstag bekannt. Demnach handelt es sich um einen Mitarbeiter des Senders, der am Montag aus dem Skiurlaub in Norditalien zurückgekehrt ist. Dort war die Zahl erfasster Sars-CoV-2-Infektionen am vergangenen Wochenende rapide angestiegen.

Es sei nur eine Frage der Zeit bis zum ersten dänischen Fall gewesen, sagte Behördenleiter Soren Brostrom in der Früh bei einer Pressekonferenz im Gesundheitsministerium in Kopenhagen. Am Mittwochabend war SARS-CoV-2 erstmals bei einer Person in Norwegen nachgewiesen worden. Bei den skandinavischen Nachbarn Schweden und Finnland gibt es bisher jeweils zwei bestätigte Fälle.

Mailänder Oper muss vorübergehend schließen

Im am stärksten vom Virus betroffenen Land in Europa, in Italien, hat das Virus nun auch eines der weltweit bekanntesten Opernhäuser erreicht. Ein Chormitglied der Mailänder Scala hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Oper hat daher die am Sonntag beschlossene Aussetzung der Aufführungen bis zum kommenden Montag (2. März) verlängert. Am 1. März beginnt das Mandat von Intendant Dominique Meyer, der von der Wiener Staatsoper zur Scala wechselt.

Das Chormitglied war am 13. Februar erkrankt, eine Woche bevor der Infektionsherd in der Lombardei entdeckt wurde. Die Leitung des Opernhauses rief alle Mitarbeiter, die mit dem Kollegen zusammengearbeitet haben, auf, sich Kontrollen zu unterziehen. Das Chormitglied liegt im Krankenhaus und hat bereits die akute Phase der Krankheit überwunden, berichtete das Theater.

„Beginnen wir mit der Kultur"

Der Mailänder Bürgermeister, Giuseppe Sala, forderte unterdessen die Wiedereröffnung der Museen in der norditalienischen Metropole. Er telefonierte am Mittwochabend mit Premier Giuseppe Conte und bat ihn, die seit Sonntag geschlossenen Museen der Stadt wieder zu öffnen. "Beginnen wir mit der Kultur! Kultur ist Leben, Mailand muss wieder zu neuem Leben erwachen", sagte Sala. Er lud Conte ein, Mailand zu besuchen, um sich ein Bild der Lage in der Metropole zu machen.

Inzwischen lockerte die Region Lombardei einige der am Sonntag beschlossenen Vorsichtsmaßnahmen. So dürfen Lokale wieder nachtsüber offen bleiben. Die Maßnahme wurde von den Lokalinhabern begrüßt, die in diesen Tagen schwere Einnahmenverluste gemeldet haben.

Uhrenmesse in der Schweiz abgesagt

Die Schweizer Stiftung für Uhrmacherkunst hat unterdessen eine für April geplante Uhrenmesse in Genf wegen der Coronaviruskrise abgesagt. Um das Wohlergehen der Besucherinnen und Besucher zu schützen, sehe sie sich zu diesem Schritt gezwungen, teilte sie am Donnerstag in Genf mit.

Der 90. Genfer Autosalon (5.-15. März) soll dagegen bisher wie geplant stattfinden. Es werden etwa 600.000 Besucher erwartet. Dagegen war die Genfer Erfindermesse vom Frühjahr auf den Herbst verschoben worden. In der Region Genf gab es bisher keinen Coronavirus-Fall.

(APA)