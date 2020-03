Mode mit Einfluss

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Humanic. Etwa 500 mehrheitlich weibliche, junge Fans kamen zum Meet and Greet mit Lena und Lisa. (c) Philipp Lipiarski

Kooperationsprojekte mit Social-Media-Influencern befinden sich im Wandel, haben aber durchaus Zukunftspotenzial.

Die Zwillinge sind gut gelaunt, ihr Lächeln wirkt entwaffnend ehrlich, ihr Gehabe gelassen. In erster Linie sind die beiden 17-jährigen Mädchen routiniert. Medienrummel, Fans und Interviews lassen Lena und Lisa beinahe beunruhigend kalt – und davon gibt’s genug. In der Humanic-Filiale auf der Mariahilfer Straße scharrt das ORF-Kamerateam schon in den Startlöchern, Interviewtermine sind im Fünfminutentakt eingeplant und die Anzahl der wartenden, sehr jungen, großteils weiblichen Fans wächst langsam in den dreistelligen Bereich. In einer Stunde beginnt das Meet and Greet mit den beiden Social-Media-Stars aus Deutschland anlässlich der Vorstellung ihrer Schuhkollektion für Buffalo.