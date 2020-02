Drei bestätigte Coronavirus-Fälle in Wien

Ein älterer Mann hat sich in Wien mit dem Coronavirus infiziert. Auch ein Ehepaar wurde positiv getestet. Die Kinder des Paares zeigen Krankheitssymptome.

Drei Coronavirus-Fälle sind am Donnerstag in Wien bestätigt worden. Neben einem 72-jährigen Mann, dessen Covid-19-Erkrankung einen schweren Verlauf hat, befanden sich am Abend ein Ehepaar und seine zwei Kinder im Kaiser-Franz-Josef-Spital. Der Mann und die Frau wurden bereits positiv getestet, die Kinder zeigen ebenfalls Krankheitssymptome, hieß es aus dem Wiener Krankenstaltenverbund (KAV).

Die Testergebnisse der Kinder waren zunächst noch ausständig. Alle vier Personen haben "leichte Krankheitssymptome". Der Fall des Mannes wurde bereits Mittags bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben, er befand sich zunächst zu Hause in Quarantäne. Am Nachmittag wurde die gesamte Familie mit einem sicheren Infektionstransport ins Kaiser-Franz-Josef-Spital auf die dortige 4. Medizinische Abteilung gebracht. Die Familie war laut KAV zuvor gemeinsam in der Lombardei im Urlaub.

Zudem wurde bekannt, dass ein Mitglied der Delegation von Außenminister Alexander Schallenberg nach einer Iranreise in Quarantäne liegt.

Der 72-jährige Patient lag seit 10 Tagen wegen Grippesymptomen in einem Wiener Spital. Er wurde dann routinemäßig untersucht - und positiv auf das Coronavirus getestet. Es handle sich hier um eine „schwere Erkrankung“, sagte Michael Binder, ärztlicher Direktor des KAV. Der Mann werde im Bedarfsfall auch mit einem Beatmungsgerät behandelt.

Noch nicht geklärt ist, wie sich der Mann angesteckt hat. Er war jedenfalls nicht im Ausland. Sämtliche Spitalsmitarbeiter, die den Mann behandelt hatten, befinden sich "auf dem Weg in häusliche Isolation", sagte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, ebenso isoliert wurden sämtliche Besucher der letzten zehn Tage - direkte Familienmitglieder sowie ein Freund des Patienten. Die Kooperation mit ihnen sei gut, der Sohn des Patienten selbst habe das Spital informiert, dass sich sein Vater möglicherweise angesteckt haben könnte.

Der Patient befand sich in der Isolierabteilung des Krankenhauses Rudolfstiftung in der Landstraße, wurde aber in das Kaiser-Franz-Josef-Spital überstellt. Das Spital ist die erste Anlaufstelle für Covid-19-Erkrankungen und Verdachtsfälle.

Wahrscheinlich weiterer Coronavirus-Patient in Wien

In Wien liegt seit Donnerstagvormittag ein Mann in Quarantäne im Kaiser-Franz-Josef-Spital, der sich möglicherweise im Iran angesteckt hat. Er hat die typischen Symptome - Fieber, Atemnot, Husten. Sein Testergebnis ist noch ausständig. Wie der „Kurier" berichtet, war der Mann offenbar Mitglied der Delegation von Außenminister Alexander Schallenberg bei dessen Iran-Reise am vergangenen Wochenende. Im Iran sind bereits mehr als 140 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 22 Menschen starben. Die iranische Vizepräsidentin Massumeh Ebtekar ist ebenfalls positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag ist die 59-Jährige derzeit unter ärztlicher Aufsicht zuhause. Alle Mitglieder ihres Teams in der Abteilung für Frauen- und Familienrechte im Präsidialamt müssen nun ebenfalls getestet werden.





Fünf bestätigte Fälle in Österreich

Es gibt damit fünf bestätigte Fälle von Covid-19 in Österreich, nachdem am Dienstag ein Paar aus Italien in Innsbruck positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Rund 450 Menschen wurden dem Sozialministerium zufolge bisher auf das Virus getestet. In Wien waren zuletzt mehr als 79 Verdachtsfälle negativ.

