Erster bestätigter Coronavirus-Fall in Wien

Der Mann befindet sich in der Rudolfstiftung in Wien-Landstraße in Behandlung.

Ein älterer Mann hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er ist in einem Spital in Wien untergebracht. Wir berichten live im Ticker.

Nun hat auch Wien seinen ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Das gab das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bekannt.

Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen 72-jährigen Mann. Er befand sich in der Isolierabteilung des Krankenhauses Rudolfstiftung in der Landstraße, dürfte aber zurzeit in das Kaiser-Franz-Josefspital überstellt werden. Das Spital ist die erste Anlaufstelle für Covid-19-Erkrankungen und Verdachtsfälle.

Nähere Informationen zum ersten Coronavirus-Fall in Wien will Hacker um 13.00 bei einer Pressekonferenz im Rathaus bekanntgeben.

Es ist damit der dritte bestätigte Fall von Covid-19 in Österreich, nachdem am Dienstag ein Paar aus Italien in Innsbruck positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Rund 450 Menschen wurden dem Sozialministerium zufolge bisher auf das Virus getestet. In Wien waren zuletzt mehr als 79 Verdachtsfälle negativ.

