Möglicher zweiter Coronavirus-Fall in Wien

Ein älterer Mann hat sich in Wien mit dem Coronavirus infiziert. In Japan steckte sich eine Frau gleich zweimal an. Wir berichten live über alle aktuellen Entwicklungen.

Nun hat auch Wien seinen ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Am Donnerstagvormittag hat sich bestätigt, dass ein 72-jährigen Mann vom Coronavirus infiziert wurde, gab das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bekannt. Ein zweiter Fall könnte sich noch heute bestätigen.

Der 72-jährige Patient lag seit 10 Tagen wegen Grippesymptomen in einem Wiener Spital. Er wurde dann routinemäßig untersucht - und positiv auf das Coronavirus getestet. Es handle sich hier um eine „schwere Erkrankung“, sagte Michael Binder, ärztlicher Direktor des KAV. Der Mann werde im Bedarfsfall auch mit einem Beatmungsgerät behandelt.

Noch nicht geklärt ist, wie sich der Mann angesteckt hat. Er war jedenfalls in keiner Risikoregion unterwegs. Sämtliche Spitalsmitarbeiter, die den Mann behandelt hatten, befinden sich "auf dem Weg in häusliche Isolation", sagte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, ebenso isoliert wurden sämtliche Besucher der letzten zehn Tage. Es sei nur "eine überschaubare Gruppe" gewesen, nur direkte Familienmitglieder sowie ein Freund des Patienten. Die Kooperation mit ihnen sei gut, der Sohn des Patienten selbst habe das Spital informiert, dass sich sein Vater möglicherweise angesteckt haben könnte.

Der Patient befand sich in der Isolierabteilung des Krankenhauses Rudolfstiftung in der Landstraße, wurde aber in das Kaiser-Franz-Josef-Spital überstellt. Das Spital ist die erste Anlaufstelle für Covid-19-Erkrankungen und Verdachtsfälle.

Bei Spitalsmitarbeitern, die den 72-jährigen Patienten behandelt haben, und keine Symptome aufweisen, würden derzeit keine Tests durchgeführt, sagte Binder. „Das ist derzeit nicht sinnvoll“. Sie würden ohnehin „abgesondert“, also in häusliche Quarantäne gestellt, so Binder.

Möglicher zweiter Coronavirus-Patient in Wien

Es gibt womöglich bereits einen zweiten Coronavirus-Fall in Wien. Bei einem Mann mittleren Alters bestehe ein hoher Verdacht, an Covid-19 erkrankt zu sein. Weil es ihm im Moment so gut geht, sei keine stationäre Betreuung notwendig, er befindet er sich in häuslicher Quarantäne, sagte Hacker.

Der Mann war selbst zur Untersuchung gekommen, nachdem er Grippe-Symptome aufgewiesen hatte. Er dürfte Kontakt mit einer Person gehabt haben, die in einer Risikoregion war. Ein erster Test war bereits positiv. Ein zweiter Test steht noch aus, ein Ergebnis soll aber in den nächsten zwei bis drei Stunden vorliegen.

Drei bestätigte Fälle in Österreich

Es gibt damit drei bestätigte Fälle von Covid-19 in Österreich, nachdem am Dienstag ein Paar aus Italien in Innsbruck positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Rund 450 Menschen wurden dem Sozialministerium zufolge bisher auf das Virus getestet. In Wien waren zuletzt mehr als 79 Verdachtsfälle negativ.

