Nudeln, Dosen, Sugo: Das erste Horten

Immer mehr Menschen scheinen angesichts von Corona ihre Lebensmittelvorräte aufzustocken. Die Supermarktketten bestätigen stärkere Nachfrage bei bestimmten Produkten.

Muss man angesichts von Corona Lebensmittelvorräte anlegen? Immer mehr Menschen tun das offenbar. „Im Supermarkt waren die Nudeln aus“, hört man in Gesprächen. In manchen Geschäften sind Regale mit Nudeln nicht mehr allzu gut gefüllt, in sozialen Medien kursieren Bilder von leeren Regalen und vollen Einkaufswägen. Tatsächlich werden manche Produkte in diesen Tagen vermehrt eingekauft. Das bestätigen unterschiedliche Supermarktketten im Gespräch mit der „Presse“.