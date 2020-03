Winterwanden in Kartitsch: Ruheplatz statt Rummelplatz

Das urige Kartitsch ist Österreichs erstes Winterwanderdorf. Wir drehen ein paar Runden durch den Wald und in der Höhe.

Der Schnee knarzt unter den Sohlen, der Atem formt Rauchwolken, und sonst ist es still. Ganz still. Wer morgens direkt vom Hotel Schöne Aussicht in Kartitsch aufbricht, hat eine ebensolche und noch dazu herrliche Ruhe im verschneiten Wald des Hollbrucker Tals. So anmutig, dass man kaum sprechen möchte. Jan Salcher muss es dennoch: Der Bergwanderführer und Nationalpark-Ranger erklärt direkt neben einem der präparierten Wanderwege, wie Oberflächenreif entsteht und wie er genau aussieht: Dazu zückt der gebürtige Osttiroler eine Lupe, damit wir die kunstvollen Schnee- und Eiskristalle vergrößert betrachten können.



Kartitsch im Tiroler Gailtal ist seit 2018 Österreichs erstes zertifiziertes Winterwanderdorf – ein authentisches Bergsteigerdorf auf 1356 Metern Höhe und damit optimale Basis für Winterwanderungen. Um den Rundblick auf die Lienzer Dolomiten und die Karnischen Alpen bis nach Italien zu genießen, müssen durch die Ausgangslage gar nicht so viel Höhenmeter bewältigt werden. Neun stets gewartete und geräumte Wanderrouten sind mit pinkfarbenen Schildern markiert. Durch geschickt angelegte Verbindungswege lassen sie sich unterschiedlich kombinieren.

So kommt man auf Gehzeiten zwischen 45 Minuten und fünf Stunden – Luft nach oben ist immer. „Die Routen können immer noch erweitert werden, zum Beispiel im freien Gelände, dann sind aber Lawinenkunde und Alpinerfahrung nötig“, betont Jan Salcher. „Auf den offiziellen Winterwanderwegen bewegt man sich im lawinensicheren Gelände.“ Mit Bergschuhen mit griffiger Sohle lässt es sich fein gehen. Für einige Stellen, die angefroren sein können, empfiehlt Salcher Snowspikes in den Rucksack zu packen. Die sind leicht, schnell über die Schuhe gestreift und geben Halt, wenn's darauf ankommt. Winterwandern ist eine sanfte Alternative zu überfüllten Skipisten, ohne Vorkenntnisse oder technisches Know-how erleben Winterwanderer den Schnee von seiner besten Seite. Das naturnahe Konzept wurde unlängst mit dem „Tirol Touristica Award“ ausgezeichnet.