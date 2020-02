Serien und Filme, die dein Leben verändern

Wer hat keine Film- oder Serienfigur, mit der er sich derart identifiziert, dass sie einen in gewisser Weise verändert hat?

Ein Familienvater mit unspektakulärem Alltag, der Kraftsport für sich (wieder-)entdeckt und zu neuem Selbstwertgefühl findet. Eine junge Büromitarbeiterin, die lernt, Nein zu sagen, und plötzlich ernst genommen wird. Von Folge zu Folge zu Folge. Bestimmt hat sie jeder schon gesehen, die Amazon-Prime-Werbung, die mit dem Slogan „Serien, die dein Leben verändern“ eine überaus originelle Idee kreativ umsetzt. Denn wer hat keine Film- oder Serienfigur, mit der er sich derart identifiziert, dass sie einen in gewisser Weise verändert hat?



Eine Figur, deren Charaktereigenschaften man sich zu eigen macht und die man zu imitieren versucht. Um sich in jemandem wiederzuerkennen, muss aber einiges stimmen. Das Alter zum Beispiel, oder die Bildung, Weltanschauung, der soziale Hintergrund etc. Interessanterweise nicht unbedingt das Geschlecht. So gehört etwa die Figur von Reese Witherspoon in „Wild“ zu jenen, die auch bei vielen Männern (wie bei diesem hier) ihre Spuren hinterlassen haben. Die Entwicklung, die sie im Lauf ihrer Reise macht, ist so echt, so mutig, dass man überzeugt ist, man hätte in all diesen Situationen genau gleich gehandelt. Pure Kinomagie ist die letzte Szene, als sie am Ende ihres Trips auf dem Pacific Crest Trail über diese Brücke geht und ihre Stimme aus dem Off erzählt, was im Leben noch auf sie zukommen wird.



Dann fallen diese Sätze: „. . . Zu wissen, dass es genügte, ihn unter der Wasseroberfläche zu sehen. Dass das alles war. Dass das mein Leben war – wie jedes Leben rätselhaft, unabänderlich und heilig. So nah, so präsent, so fest zu mir gehörig. Und es, wie wild es auch sein mochte, so zu lassen.“ Es ist schwer zu erklären, aber diese Sätze wirken in Verbindung mit der Stille und den Bildern wie Medizin. Man sieht die Szene, und es geht einem besser. Jedes Mal. Es ist verrückt. Und das Verrückteste: Das zugrunde liegende Buch steht noch immer ungelesen im Regal. Seit fünf Jahren. Aus Angst davor, es könnte dem Film mit neuen Details seinen Zauber nehmen. Und uns Fans unsere Seelenverwandte.

