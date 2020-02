Warum Corona Trump hilft und die EU erwachsen werden muss

Das unheimliche Virus verbessert Trumps Chance auf Wiederwahl, was Europa weiter in die selbst verschuldete Bredouille bringt.

Das Coronavirus könnte bei den Präsidentschaftswahlen im November für Donald Trump das werden, was Greta Thunberg für die deutschen und österreichischen Grünen war: ein zufälliger, aber starker politischer Turbo. Denn so wie Thunbergs „Fridays for Future“-Bewegung das grüne Kernthema Klimaschutz zum Wahlschlager gemacht hat, dürfte das Coronavirus ein zentrales Thema Trumps anschieben: industrielle Arbeitsplätze wieder in die USA zurückzubringen – vor allem aus China, wohin sie in der Vergangenheit millionenfach ausgelagert worden sind.