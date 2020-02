Abgeriegelt, abgesperrt, abgesagt: die Schotten dicht – Notstand in Norditalien.

Verschlossene Pforten an der Scala, just zum Einstand von Neo-Direttore Dominique Meyer in Milano; geplünderte Regale; leere Busse, Bars, Fußballstadien und Modedefilees bei Giorgio Armani; der Duomo – chiuso. Und Papst Franziskus im Vatikan? Indisponiert nach der Segnung mit dem Aschenkreuz zum Auftakt der Fastenzeit. Es kursieren Bilder vom „Letzten Abendmahl“. Ein Memento mori, wie zu mittelalterlichen Pestzeiten?

Mit der Regierung in Rom hat die „crisi“ in Italien um „Mattia“, den „Paziente uno“, nichts zu tun, umso mehr mit dem Coronavirus. Oder wie Donald Trump, wahrlich kein Freund des Lateinischen, twitterte: Caronavirus. Womöglich meinte er nur „Corinna, Corinna“, den Blues-Song, den Wolfgang Ambros ins Wienerische transponiert hat. Was tun? Mit Hanno Settele „auf zum Mars“?

Pazienza! Wo „Apocalypse now“ nah ist, wächst das Rettende auch. In Italien verkörpert dies just der 41-jährige Gesundheitsminister, der zum Fünftagebart den hoffnungsfrohen Namen Roberto Speranza trägt. Das Motto des früheren Parteigängers von Ex-Premier Matteo Renzi lautet: „Politik kann Berge versetzen und Mauern zerstören.“ Oder um es in Abwandlung des Großdichters Dante zu sagen: „Lasst nicht alle Hoffnung fahren!“ (vier)

